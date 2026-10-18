統一投信再度前進花蓮 免費理財講座報名中

理財知識的獲取不應受到地域的侷限，統一投信秉持普惠金融理念，再次前進花蓮，11月12日舉辦免費理財講座「普惠金融．前進花蓮｜看懂市場．掌握長期財富成長」，以面對面的方式，讓正確的理財觀念深入各個地區。本場講座由統一投信總經理董永寬與基金經理人莊承憲，親自分享長期理財方針及最新市場洞見。講座已經開放報名，經由聆聽講座可以將專業團隊的投資心得化為養分，將理財融入人生規劃。

這次講座以「看懂市場、掌握長期財富成長」為核心，規劃兩大專題，帶領投資人逐步建立完整投資理財脈絡。第一個專題為「財富升級思維｜打造長期資產成長」，董永寬分享長期財富累積的新思維，以生活中的理財為例，引導投資人從長線角度進行資產規劃，打造最適合自己的投資策略及配置。第二個專題為「台股趨勢洞察｜看見市場脈動與投資機會」，莊承憲將由淺入深，為投資人解析台股市場趨勢，協助投資人以系統性角度看待市場不確定性，並讀懂市場產業脈動及總經事件。

講座尾聲還安排現場提問環節，兩位講者會針對投資人最關心的議題進行解析，並分享專業投資看法。透過專題演講和面對面交流，投資人可以從基礎的理財觀念出發，進一步掌握台股市場概況，並結合自身的需求和風險承受度等因子，為未來的財富累積做好準備。統一投信長期致力將正確的投資理財觀念，傳播到各個縣市，讓身處不同地區的投資人，都能夠提升金融知識和投資素養，進而體會理財所帶來的人生幸福感及財富累積。

統一投信表示，普惠金融的目的，是要打破區域、身分及財產等限制，讓所有投資人都能夠平等獲得正確的金融理財觀念，利用理財將生活變得更好，有機會享受財富累積的甜蜜果實。近年科技發展加速，市場波動加劇，不同產業提題材交互作用，使投資人更難掌握投資契機。希望經由分享專業投資看法，升級投資人的理財思維，並洞悉台股市場變化。