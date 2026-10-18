科技公司專員花1周做分析報告「長官只回1句很詳細」專家揭職場政治學盲點

林曉晨在一家中型科技公司做產品專員已經滿三年了。她的分析報告在部門裡出了名的扎實，數字清楚、邏輯到位、結論有依據，主管不只一次說：「曉晨做事很細心。」她和同事的關係也不差，沒有人覺得她難相處。

但有一件事，一直讓她感到困惑。

上台簡報完…一切就沒了後續

那天下午，她在一個跨部門的產品審查會議裡，準備了花上整整一週做的分析報告，市場數據、用戶訪談摘要、競品比較、風險評估，每一頁都有她認真思考過的論點。報告之前她還演練了三次，確認節奏和重點都對了。

她站起來，說了大概十五分鐘。報告結束之後，會議室安靜了幾秒。業務部的王副總說：「嗯，很詳細。」技術部的李主管低頭看了一眼手機。然後主持人說：「好，我們繼續下一個議題。」

本文摘自《職場政治學：看懂專業以外決定職涯發展的關鍵》

就這樣。結束了。沒有人反駁她的分析。她說的是對的，她知道。但也沒有人接續她說的任何一個點；她的報告，在那個房間裡，就像一顆石頭丟進了一片平靜無波的湖面。她以為問題出在她的簡報技巧，於是她回去把投影片重做了一遍，更精簡、視覺更清楚、重點更大更醒目。

下一次，同樣的事情又發生了。

這次，她有點動搖了。是不是自己能力本來就不夠？是不是這個公司根本不重視這類分析？是不是那個會議本來就只是走過場？每個解釋都有一定的道理，但每一個都讓她感到無力，因為她不知道該怎麼改變。

先在這裡暫停一下：林曉晨的分析能力不是問題；她的簡報技巧也不是問題。她真正缺少的，是一個在她走進那個會議室之前，就應該先問過自己的問題：「這個房間裡有哪些人，他們各自在乎什麼？而我說的這些，在他們各自在乎的事裡，有沒有一個位置？」

從來沒有人告訴過她，職場的評估系統不只是在評估你「說的對不對」，它同時在評估你「對誰說、在什麼時候說、在什麼場域說」。這個認知的空缺，就是政治敏感度缺席所造成的。

事情做對了卻撞上同一道牆

林曉晨不是特例。我這些年接觸過的個案裡，這種「事情做對了，卻在某個房間裡被無聲消化掉」的經驗，幾乎每個認真工作的人都遇過至少一次。差別只在於，多數人把它想成運氣不好、主管不識貨，或者自己火候還不夠，於是換一套投影片、加幾頁數據，再用同一個方法走進下一個房間，然後撞上同一道牆。

這一章要做的，就是把那道牆拆開來看。我會先分清楚政治敏感度和 EQ 究竟差在哪裡，因為太多人把這兩件事當成同一件事，結果在該動結構的時候，只調整了語氣。

接著我會處理一個更直戳痛點的問題：努力為什麼不會自動轉換成能見度？最後我要把這個聽起來很抽象的能力，拆成五個可以辨認、可以練習的動作。我們的目標只有一個：讓你下次走進那種房間之前，先看見林曉晨當時沒看見的東西。

一、政治敏感度 ≠ EQ：兩把不同的刀，不能混用

多數人講的 EQ，停在「和個別的人相處」這一層：察言觀色、好脾氣、調整語氣。但丹尼爾．高曼（Daniel Goleman）提出 EQ 的時候，在社會覺察底下本來就有一個維度叫「組織覺察」：辨識組織裡的權力關係、利益網絡與政治氛圍。

換句話說，政治敏感度不是 EQ 的對立面，它是 EQ 裡最高階，卻最少被講清楚的那一層。多數人在職場卡住，不是因為 EQ 太低，而是只練到了表層，沒練到結構的這一層。這一章，我想把表層和高階的差異，從概念推進到可操作的層次——不只是說明「表層和高階不一樣」，而是「只用表層的工具，具體會在哪裡出問題」。

讓我用林曉晨的故事，把這個差別說得更加具體。

在那場會議裡，林曉晨有沒有用到 EQ？有。她感覺得到氣氛有點冷，她知道大家反應不熱烈，她在說話的時候也試著調整語氣，讓自己聽起來更輕鬆一點。這是 EQ 在工作，它感知到了當下的情緒溫度，然後試圖回應它。

但她沒有感知到的，是一個隱藏在那個氣氛背後的結構性問題，也就是那個會議室裡真正發生的事：在那場會議的前三週，業務部的王副總和技術部的李主管，正在為下一個產品週期的方向主導權進行一場沒有人公開說出口的博弈。王副總希望產品方向往業務需求靠近，因為那讓業務部有更多的資源籌碼；李主管則希望往技術可行性靠近，因為那讓技術部有更多的定義空間。

林曉晨的分析報告，雖然她自己以為是「中立客觀的第三方分析」，但在王副總看來，那個方向和技術部的立場比較接近，等於是在幫對方說話；在李主管看來，那份報告雖然技術上沒有問題，但它是從業務部發起的分析，如果被採納，功勞最後算在誰身上必須先搞清楚。於是兩個人都沒有接她的話。不是她說錯了，是她的話掉進了一個她不知道的政治空間裡，被兩邊同時消化掉了。

這是兩件完全不同的事。EQ 讓你調整了語氣，但調整語氣改變不了那個場域裡正在運作的利益博弈。只用表層 EQ 的工具，去解決一個結構層次的問題，就像是用止痛藥，去處理一個需要手術的骨折。情況暫時舒緩了，但沒有處理到真正的問題。

二、努力為什麼不等於被看見：三個結構性原因

在說明五個具體能力之前，我要先釐清一個讓很多認真工作的人受傷的深層信念：只要我做得夠好，就一定會被看見。

林曉晨就抱持這樣的信念。她的應對方式也完全按照這個邏輯進行：報告被忽略了，那就把報告做得更好。但同樣的事情又發生了第二次。這個信念其實來自我們的教育經歷，學校的評估系統確實大致按照「做得夠好就有對應的分數」的邏輯運作。問題是，職場的評估系統不是學校的評估系統。

原因一（認知層面）：注意力是有限資源，可見度比努力先進入決策者視野

主管每天要應對的事情遠不只是員工的工作進度，他分配給每個下屬的注意力，是按照一個更本能的機制分配：誰最讓他感到「我現在必須注意這個」。別人能不能注意到你，不是你有多努力，而是你有多可見。你的努力，如果沒有一個讓它進入決策者感知系統的機制，它就像是在一個沒有人的地方唱歌；聲音是真實的，表演是認真的，但沒有聽眾。

原因二（利益層面）：成果的歸因有系統性偏差，功勞自動記給最後發言或交付的人

當一個成果出現，而這個成果背後有多位貢獻者，在沒有清楚歸因的情況下，人類大腦的自然傾向，是把功勞歸給「最可見的那個人」——說話最多的那個人，說了最後那句結論的那個人，或者把那個成果遞進決策者辦公室的人。

你如果不主動設定你的貢獻的歸因，那個功勞不會自動回到你身上。這不是在說你要去搶別人的功勞，而是你必須讓你的貢獻，在正確的時機，對正確的人，有清楚的能見度。

原因三（制度層面）：勤奮是評估系統的基底，跨部門的槓桿則來自政治敏銳度

這裡要講清楚：勤奮與專業是地基，不是可有可無。在技術、研發、精算這類高度專業導向的崗位，極致的專業產出本身就是強力的加分項，甚至能讓你成為不可取代的專家。這條路真實存在。

但對多數需要跨部門協作、靠他人決策才能推進的工作，勤奮的邊際效應會遞減：它讓你留在場上、成為可靠的執行者，卻不一定是把你從「現在這個位置」推到「下一個位置」的那個力量。地基不穩，政治敏感度再高也是空中樓閣；地基穩了卻缺少政治敏感度，你的成果則常常跨不出部門。

勤奮，是職場的必要條件。政治敏感度，是讓勤奮被正確評估、讓努力轉化為可見影響力的那個機制。

（本文摘自《職場政治學：看懂專業以外決定職涯發展的關鍵》作者：盧世安)