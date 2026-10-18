考績好卻進不了核心決策圈？專家揭「能力詛咒」：你缺的是 PQ

你做得夠好，卻一直被忽略的那個空白

▍你做得夠好。績效不差，人緣不差。 但你總有一個說不清楚的感覺—— 有些事一直繞過你，有些桌一直坐不到。 這個說不清楚的東西，這本書叫它：政治智商 PQ（Political Quotient ）。▍

這本書要做的事很簡單：把這個說不清楚的東西，說清楚。它不會給你「五個讓你升遷的技巧」、不會教你怎麼討好老闆，也不會把職場描繪成戰場。它要做的是另一件事：把組織裡那些「明明發生但沒人說出口」的運作邏輯，攤開來看清楚。

看清楚之後，你會發現一件事：過去那些讓你疑惑、讓你受傷、讓你覺得不公平的事，背後其實有它的結構。結構看懂了，你不一定會喜歡它，但你至少知道怎麼跟它共存，甚至慢慢改變它。這就是PQ的起點。

一、政治智商 PQ 的本質定義與誤區辨析

一句話說 PQ：看懂工作場域裡那張看不見的地圖

每一個組織的表面都有一張組織圖，那是名義上的權力結構。但組織內部還有第二張地圖，標示著：誰真的能讓事情發生、誰的話會被聽進去、哪些利益在哪裡交換、哪些雷不能踩。第二張地圖從來沒有被印出來，但組織裡每一個重要決定都是根據它來運作的。看不見它，你可能努力做對的事，卻用錯的方法；看見它，你做的每一件事，重量都不一樣。PQ，就是讀懂這張看不見地圖的能力。

PQ 不是厚黑學：「動機與產出」測試，一眼分高下

這裡要先拆解一個常見的誤會：PQ 的每一個動作不必都得擺到檯面上進行。很多高階的 PQ 戰術，勝率恰恰來自「非正式溝通的時機與隱蔽」，像是會前先跟主管私下對齊痛點、會前找同儕把話翻譯一遍、不急著要名分先把難題接下來，這些行動如果在當下就攤在全公司和對手面前，只會引來提前防禦與戒心，事情反而做不成。

本文摘自《職場政治學：看懂專業以外決定職涯發展的關鍵》

辨識所謂厚黑學和PQ的方法，不是「動作透不透明」，而是「動機與產出」：你的動機是不是善意、可公開？最後的產出是不是利他、能降低組織內耗、把事情往前推？職場厚黑學靠的是對人性弱點的深度理解，以及連結人心的擦邊話術；PQ 講究時機的隱蔽，但動機與結果即便攤在陽光下、送去審計與倫理檢驗，也站得住腳。一個是黑箱裡的小動作，一個是經得起檢驗的建設性政治力。聽起來像，實質上是兩件事。

區分這兩者特別重要，因為很多有原則的人，一聽到「職場政治」四個字就排斥，覺得那是「不擇手段」的代名詞。這個排斥讓他們選擇純粹靠專業活著，然後在某個時刻撞牆。但真實的 PQ 不要求你犧牲原則，它只要求你在原則的範圍內，把場域看清楚。

為什麼是現在： AI、扁平化、跨世代，三股風同時吹來

AI 進入工作流，把可以被自動化的能力快速壓縮。這裡要特別說明扁平化，它不是消滅了政治，而是改變了權力的分布形態。少了傳統層級這層官僚屏障，你反而不能再靠職位權力去推動事情，得靠高頻率的橫向聯盟與跨部門利害說服，把人一個一個對齊，逐一建立共識與立場一致——這正是接下來整本書談的「平行政治」，也是當代 PQ 最吃重的考驗。

再加上跨世代的工作者帶著不同的政治預設坐在同一張會議桌上，三股旋風加在一起，意味著一件事：只靠專業活下來的空間正在快速變小，懂場域的人會越來越值錢。換句話說，這本書在十年前可能是錦上添花，現在則是必修。

二、組織資本的拼圖：解構三大能力商數的天花板

夠聰明又夠圓融的人，為什麼在職場上還是會卡住？因為 IQ 和 EQ 都有它們各自的天花板。看清楚這兩個天花板，你才會懂為什麼 PQ 是被忽略的那塊拼圖。

IQ 天花板｜能力詛咒：越強，越被釘在原位

IQ 解的是「事情怎麼做最好」。但組織裡有一類人，技術越強，越被當成處理疑難雜症的工具，升不上去。我們必須準確理解這種情況真正的意義：多數時候，主管不升他，並不是自私地想留他救火，而是一個風險控制決策。

這類技術強的人傾向用「解事情的思維」去硬套「需要解利益的崗位」，又往往缺乏財務損益的全局觀、跨部門協調的商務能力，也沒有培養出能接他位置的接班人。再加上他們容易陷入「技術自負」，主管若把他往上放，風險比留著更高。所以能力詛咒的真相，不是主管壓制，而是你還沒證明自己能把專業轉化成組織資產。看不懂這層道理，多做多努力只會把自己更深地釘在原地，把專業活成牢籠。

EQ 天花板｜好感度陷阱：被喜歡，卻沒被當回事

EQ 解的是「人怎麼相處最舒服」，而它的成長天花板，在於誤把「人際和諧、把每個人都哄得舒服」當成了職場的推動力。組織裡有一類人，所有人都喜歡他、沒有人會反對他，但是當重要決定發生的時候，沒有人想到要找他。

問題不在別人，而是他太追求表面被喜歡，於是在利益交鋒的現場不敢確立邊界、不願承擔衝突，欠缺了「被需要」的關鍵因素最後淪為決策的邊緣人。被喜歡是一種資產，但這個資產撐不起重要任務的權力。會被想到的人，是「他懂、他扛得住」，而不是「他好相處」。

EQ 高的人常常會誤把「沒人討厭我」當作「大家都認可我」，但這是兩件完全不同的事。前者是社交資本，後者是組織資本；社交資本撐住關係，組織資本撐住升遷。

PQ 做的事｜把你的努力，放到對的方向上

PQ 不是要取代 IQ 和 EQ，而是把它們的能量，導到組織會回應的方向上。同樣的努力，方向對了，效果是十倍；方向錯了，再多努力也是空轉。這本書要做的事，就是把 PQ 從一個模糊的感覺，變成一套你可以練習、可以驗證、可以累積的能力。

三、實戰演練：政治智商 PQ 的四大核心動作

PQ 不是一團迷霧，它由四個可以分開練習的動作構成，每一個動作都有入門關卡，也有高階版本。本書接下來九個章節，本質上就是這四個動作在不同場景的展開。

這四個動作有一個重要的規則：預設上有施作順序——看不見訊號，就讀不到意圖；讀不懂意圖，就找不到位置；找不到位置，出手的時機就會錯。但別把它當成一條僵硬的單向流水線。真實的職場是動態的，你常常是在毫無防備的現場被逼著先出手、先做程序性回應，然後再從對方的反應裡，反過來看見、校準高層的底牌。

所以更準確的圖像，是一個「不斷修正與迭代的循環」：高階玩家會刻意用低風險的小試探出手進行「小實驗」，藉此激發場域的非語言訊號，再根據這些回饋，迅速校準和更新自己的權力地圖。也因此，多數人卡關時問的是：「我下一步該怎麼出手？」但其實真正該問的是：「我上一步的效果如何，我看清楚現實了嗎？」

動作一、看見｜讀到第三層的訊號，多數人只停在第一層

會議裡某個人話講到一半停住、某封信回得比平常慢、某個項目從議程上被悄悄拿掉，這些都是訊號。多數人只看到訊號的第一層（事情本身），少數人看到第二層（誰受影響），更少數人看到第三層（場域正在發生什麼）。看不見第三層，你後面所有的動作可能都會做錯了方向。

動作二、讀懂｜從「他做了什麼」回推「他要什麼」

看見了訊號，下一步是把它讀懂。#行為是表面，意圖才是地基#。讀懂的核心，不是分析他講的話，而是還原他真正想拿的東西。一個人在會議上反對你，可能是因為他真的反對，也可能是因為要在主管面前證明他「會把關」。同樣的反對，背後動機不同，你的應對就完全不同。

動作三、站位｜在看不見的地圖上，找出你自己的點

讀懂之後，你要決定自己在這張地圖上要站哪裡。不是站誰那邊，而是站什麼立場、用什麼節奏、靠近誰、和誰保持距離。你的位置，決定你被怎麼看。

但「站的方式」要分情境：在大局還沒攤牌時，當一個跨邊界的利益翻譯者，讓多方都需要你、都拿不住你，這是累積資本的最強站位；一旦走到戰略方向必須二選一的零和節點，還想兩頭討好、玩平衡木，反而會踩到兩派的共同底線，被當成投機份子而遭聯手清除。在那種時刻，你要根據客觀事實與公司大局，做出「站事不站人」的堅定抉擇——用專業當護城河，去抵禦站隊的風險。（這一點會在第六章細談。）

動作四、出手｜時機，比力氣更有重量

最後一個動作，是出手。看見、讀懂、站位都到位了，剩下的就是時機。說得更精確一點：不是每件事都「晚一週就白做」，像投標截止那種死線，確實一刻都不能錯；但職場政治多數是長線賽局，向上管理、平行政治、修復政治地雷，都允許你動態修正。

真正的關鍵，是抓住「決策的關鍵時機」：在高層心意尚未定型的「決策形成期」出手，一句話就有重量；拖到正式公告的「儀式期」才動，木已成舟，你得花上數倍力氣去翻盤，邊際效應急速遞減。出手的關鍵不是用多少力氣，而是在哪一個時機點用力。錯過黃金時機，成本翻倍。

以上這四個動作，每一個單獨拿出來都不難理解。難的是如何在你工作的每一天、每一場會議、每一封回信、每一次走廊上的偶遇裡，自動地運作。從理解到內化，需要的不是更多的知識，而是更多次的練習。

四、你，走到哪一個階段了

PQ 不是一個有或沒有的開關；它是一條漸進的階梯，多數人會經過四個階段。知道自己在哪一階，比知道要去哪裡更難，因為前者要你誠實，後者只要你樂觀。

閱讀下面四段描述的時候，不要急著把自己歸到比較高的那一階。誠實地對照，你最近三個月的反應模式，最像哪一個階段？

階段一、政治盲｜看不見，所以找錯戰場

你覺得「努力會被看見」，「公司不會虧待認真的人」。你將所有的力氣用在做事本身。被刷下來的時候，你的第一反應是「組織不公平」——用一個自己無法改變的理由，解釋一個其實可以改變的處境。多數人在工作的前五到八年會待在這個階段，有些人甚至一輩子沒走出去。

階段二、政治覺醒｜看見了，眼前卻到處都是雷

你開始懷疑每一個動作背後的動機，在小事上反應過度，覺得「原來大家都這麼會玩」。這個階段最容易過度修正，把同事都當對手、把善意都當策略。停在這個階段太久，會把自己活成一個防衛機器；防衛機器看起來很懂政治，但本質上是個被政治嚇壞了的小孩。

階段三、政治成熟｜流暢，卻忘了回頭問：「這遊戲本身，對嗎？」

你知道怎麼讀訊息、知道怎麼動作、知道什麼時候閉嘴。這個階段有一個可以自我檢核的客觀特徵是「工具理性超載」：你精通了所有利益互換、探針提問、沉默與時機的技術，但這身本事只是被你用來在「現有的地圖」裡把個人利益最大化，從沒拿去推動制度往上升級（打破部門孤島、把不透明的晉升改得更合乎規定）。

於是時間久了會冒出一個問題：「我這樣是在玩遊戲，還是被遊戲玩？」這個問題若不主動釐清，你會走到「技巧很好但失去自己」的地方。很多在職場上成功、內心卻空掉的人，就卡在這一階。

階段四、策略掌局｜從玩家走到規則制定者

你不只是會玩規則，還會改規則，把組織裡那些製造痛苦的潛規則，慢慢推到陽光下；把那些撐住事情的好規則，留下來。處在這個階段的人，不一定坐在最高的位置，但有他在的地方，事情會變好一點。

（本文摘自《職場政治學：看懂專業以外決定職涯發展的關鍵》作者：盧世安)