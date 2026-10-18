專家教你保／三步驟「以息養險」 樂活人生

台灣正迎來史上最大退休潮，每五個人就有一位超過65歲，長壽人生錢是否夠用，成了退休危機。面對長壽風險與通膨壓力，新時代保險已不再是事後被動理賠的工具，若能善用「以息養險」的資產配置策略並結合「外溢機制」，便能實現健康老後、醫療自主與財富傳承等多元目標。

要做到健康到老「以息養險」，建議可以從三步驟規劃，首先，第一步，創造現金流／穩健型變額年金保險：透過股債資產配置，創造穩定月配息金流，作為退休與保費來源；第二步，外溢強化健康／外溢型重大疾病與癌症險：運用配息繳納保費，落實運動健檢享保費折減，大病時獲一次性高額給付。

第三步：穩健傳承／還本型美元保單與終身型壽險：領取生存金充實退休金，並透過指定受益人落實資產傳承與稅務預留。

面對退休準備，建議可透過穩健配置的變額年金保險，如股債黃金比例配置，降低追高殺跌的市場風險，為自己創造每月的穩定現金流，不僅能支應日常開銷，更能作為「以功能型保單養健康型保單」的資金活水。

可將上述月配息資金，投入規劃外溢型重大疾病險或癌症一次金保單。目前市場上的外溢保單設計多元，只要落實自主健康管理，如定期健檢、維持步數等，每年即可享有約2%至6%的保費折減或保障增額回饋，不僅翻轉傳統保險的被動角色，更透過實質誘因鼓勵保戶維持健康，達到「保險＋預防」雙重效益。

若面臨重大疾病或癌症，一次給付型保險金能提供即時的高額醫療與生活補貼，避免家庭財務因病停擺；若平安健康至保障期滿，部分保單更具備返還保費機制，形同多存一筆退休老本。此外，亦可將部分現金流配置於還本型美元保單，透過生存保險金補強退休生活，並利用指定受益人機制，妥善落實資產傳承。

保險是人生的「雪中送炭」，更是退休規劃的「超前部署」。透過穩健金流帶動外溢健康防護網，不僅保障突發風險、提升醫療自主權，更能健康優雅地享受老後生活。（本文由台灣人壽旭峰通訊處業務經理李詩婷提供，記者任珮云採訪整理）