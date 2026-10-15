《「我是有錢人」迷思815》現階段，退休族還適合買美國公債嗎？

自今年下半年以來，美國10年期公債的殖利率，已上升超過70個基點；日本同天期國債殖利率也上升31個基點；而德國和法國的公債，則分別上升61和121個基點。

儘管各國國債殖利率迭創新高，卻有不少專家都不斷提醒投資人「別衝動進場」。例如華爾街知名操盤手闕又上，就特別寫了專文，提醒投資人「小心長天期債券『領了利息，卻賠了價差』。因為「投資債券除了看殖利率，還要留意到期時間、價格波動與資產配置角色」。特別是長期債券，對於利率升貶的敏感度還更高。

看到這麼多的訊息，筆者一位屆臨退休的朋友，就詢問筆者對於固定收益型商品投資的看法如何？事實上，債券所屬的固定收益型商品，向來是投資理財大眾，特別是退休族們資產配置當中，非常重要的一環。

因為這些投資人總認為，投資固定收益型商品，除了可以「定期領息」之外，還能賺到價差。但個人認為，固定收益型商品種類不少，退休族在選擇投資標的，還真得「選對正確且適合的標的」才是。

單一債券與債券ETF大不同！搞懂才能選對現金流

若單純以債券型商品來說，投資人就有「單一債券」及「投資一籃子債券」的基金或ETF。只是這兩者對於一般理財大眾，特別是退休族來說，仍有完全不同的功能。

簡單來說，儘管同樣屬於固定收益型商品，但持有單一債券的目的，主要是為了「固定領息」及「到期還本」；至於持有一籃子債券的標的（基金或ETF），因為沒有一個明確的到期日，多半只是提供「價差收益」，未必具有多少「還本」的功能。

然而對於退休族來說，可以提供穩定現金流的金融商品，其實並不限於前面所提到的單一債券或債券基金、ETF，還有國人比較常見的類定存個股、高股息ETF，以及年金保險。

所以，個人建議類似朋友這樣的退休族：假設非常在意「定期定額配息」，其實應該考慮的，是即期年金險，或是長天期（至少20或30年）高信用評級的單一債券（優質企業公司債，或是更為風險的（美國）公債等），而不會是債券基金/ETF、目標到期債，或是遞延年金險。

而個人唯一會推薦以上兩類標的的理由是：現行市場中，就只有（即期）年金險，以及長天期高信用評級的單一債券，勉強還具有讓退休族「定期、定額領取」及「活到老，領到老」的功能。

這是因為債券都有一定的發行期間（以美國公債為例，長天期債券有10年、20年及30年期；且有些年金險，在過了「保證期間」之後，保險公司所承諾給付的金額，也會大幅降低（約為原年金的10%），且最長給付也只到被保險人110歲左右。

買美公債與年金險 違約風險、通膨吃掉收益真相公開

過去，只要筆者推薦美國長天期公債，或是（即期）年金險，就有不少退休族會提出以下幾大質疑：

首先，是公債違約及企業倒閉的問題。嚴格來說，就算高信用評級的單一債券或年金保險，也無法完全免除「違約」的風險。因為就算美國，也有可能債務違約，更何況是一般企業。且國內壽險公司，就算有保險安定基金的保障，但仍有「每一被保險人所有契約可以請求金額90%，每年最高新台幣20萬元」的限制。

其次，不論是美國公債殖利率，或是即期年金險的預定利率，目前仍非常低（美國10年期公債約5%、台幣計價的即期年金險約在1.5%左右）。且未來市場利率恐再上升，投資人將無法獲（換）得更高收益率。

以上的意思也就是說：投資美國公債或購買即期年金險的退休族，可能會「用相同的退休金總額，卻換來未來每月更少的退休金」；或是「想要每月獲得同樣的退休金，卻必須先拿出更多的退休金總額」（請參考個人以下兩篇過往專欄：https://swlee0630.blogspot.com/2024/03/736.html、https://swlee0630.blogspot.com/2024/09/750.html）。

再者，以上過低的收益率，恐怕抵不過持續走高的通貨膨脹率。就以債務已破表的美國公債為例，在較高的通貨膨脹率之下，未來能拿回的資產（本金及利息），都將大幅縮水。

與其執著定期領息 先追求「資產極大化」

沒錯，多數理財大眾對於以上的質疑完全有理。但筆者在此，卻想建議所有在進行退休規劃的投資人，最好記得以下這句話：世間上的事，凡有一好，便無二好，沒有人可以將所有好處得兼。

如果退休族懶得自行將投資資產部分贖回，就得靠金融機構按期給付一筆金額，並且必須忍受投資這類標的「年化報酬率不高」。也就是說，投資人將用同樣的本金（退休金額），卻換到每期更低的配息或年金。畢竟，要金融機構按月進行給付的動作，投資人或保戶怎麼可能不用多支付一筆作業成本（手續費）？

那麼，退休族該如何進行權衡呢？筆者建議，退休族必須堅守自己最在意，也就是對自己影響最深的那部分，而放棄掉自己就可以做，根本不需要因此增加成本的部分。前者，是指「收益極大化」；後者，則是「由金融機構定期支付的成本」。

理由很簡單，現在許多退休族最大的困擾，就是「退休金很可能不足」，並不是「只需要有人定期定額進行支付」。假設退休族只是為了「定期定額收到不足以生活的退休金」，卻放棄讓自己退休金總額極大化的可能，那還真的是無視問題輕重緩急的做法。

因此，筆者非常建議退休族們，最好捨棄「只想固定領到錢」的心態。畢竟，要金融機構定期發錢，總是會抽取一定的手續費的。如此一來，勢必會讓退休族同一筆總金額的退休金，能夠領（換）取的每期金額變得更低，也會讓自己的退休生活「更加難過」。

就算是單身的退休族，擔心萬一喪失行為能力，希望辛苦所存下的退休金，能夠「100%用在自己身上」，其實也還可以成立一個安養信託契約，以便在日後，透過信託「定期給付」的功能，讓自己安享餘年。