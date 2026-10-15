34歲存款多少才正常？半導體工程師「淨資產百萬」遭酸太慘 網戰翻：這才是常態

半導體工程師公開「真實資產」

台股與美股近年屢創新高，社群平台上充斥著「20幾歲滾出千萬資產」、「30歲財富自由」的投資神話，讓不少受薪族群陷入嚴重的資產焦慮。一名34歲的半導體工程師公開自身真實財務狀況，表示自己無家境奧援，目前存款加上股票約200萬元，扣除信貸後淨資產約110萬元。

原PO在Dcard發文表示，自己今年34歲，求學到出社會完全沒有家裡任何經濟奧援。踏入職場後，他做過1年外送員、1年半電子廠工程師，目前則在半導體廠擔任工程師約4年時間。

原PO大方公開現有資產明細，銀行存款60萬元、台股加美股總市值約140萬元，另有90萬元的信用貸款，整體淨資產約落在110萬元左右。

原PO坦言，看到網路上常有27、28歲的同齡人資產動輒突破千萬，心中難免羨慕，但認為自己的狀況才是社會上多數普通人的真實狀態，「想跟處境相似的朋友說，大家都在努力，你並不孤單。」

半導體工程師存款百萬遭酸太少！他親吐內幕

文章曝光後引發討論，有人感嘆「終於看到活在現實的正常人」、「社群上動輒破千萬的，不是極端頂尖的醫生律師，就是家裡有礦的投胎高手，一般人30幾歲有幾十萬存款就已經勝過很多人了」、「Dcard隨便滑都是幾千萬，搞得我每天焦慮不敢花錢」。

但也有網友質疑，以原PO的年資與職業來看，財務累積速度顯然偏慢，「5年電子廠加半導體，如果沒房貸小孩，存款只有這樣確實太少」、「至少也該存個200萬到300萬，錢到底花去哪了？」、「何況還有年終獎金，30幾歲淨資產才百萬真的要檢討生活開銷」。

面對質疑，原PO隨後在留言區親自澄清，表示自己並非揮霍度日，「每個月有一部分薪水必須拿回家裡補貼家用，自己已經用盡全力在存錢」。此外，也有從事其他行業的網友吐苦水，「那是你選對科技業，如果去建築事務所或一般行政，薪水頂天就3、4萬，扣掉雙北房租生活費，根本連幾十萬都難存」、「大多數人的真實狀態其實比原PO更辛苦」。