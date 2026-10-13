調查：75%民眾未聽過TISA 僅7%知道TISA且自己已投資

富達國際13日發布「2026台灣退休理財暨臺灣個人投資儲蓄帳戶（TISA）認知民調」，發現雖然高達75%受訪者尚未聽過TISA，但有26%表示有興趣了解。受訪者最在乎TISA所提供的低成本、低門檻及主管機關把關等特色，同時認同TISA有助培養長期投資習慣促進退休準備等價值。

富達國際深耕台灣40周年，透過調查以探討台灣民眾退休準備現況及挑戰。本次線上調查委由Yahoo民調中心於今年8月31日至9月6日進行，有效樣本41,462份。

綜合本次調查結果，可勾勒出台灣民眾典型退休準備樣貌：年約43歲、居住北部，學歷為大專以上，月收入約4.4萬元，希望約65歲退休，並期待退休後每月約有6.3萬元生活費。不過，受訪者平均約41歲才開始規劃退休，目前每月可投入退休儲蓄或投資金額約1.1萬元。

調查顯示，49%受訪者沒聽過TISA，也不想了解；26%沒聽過TISA但想了解；18%知道TISA但尚未投資；7%知道TISA且自己已投資。至於使用TISA的誘因，主要為低成本（24%）、低門檻（24%）及主管機關把關（23%）。40歲以下的受訪者更重視低門檻、自動扣款、強迫儲蓄，40歲以上則更重視主管機關把關、稅務優惠。

對於TISA投資產品的偏好，配息型明顯受到青睞，而不同世代也呈現差異。40歲以下族群最偏好股票類和指數型，較重視資產成長與資本增值；40歲以上最偏好配息型和保本型，更重視現金流與資產保護。

富達國際大中華區銷售業務負責人及富達投信董事長李少傑指出，此次調查最值得關注的，不是民眾低估退休需求，而是有意識卻缺乏實際行動。

李少傑強調，退休準備不是離開職場前幾年才應思考的事，而是一項需要及早開始的長期規劃；最大的風險不是短期市場波動，而是太晚開始、甚至沒有行動。善用時間與投資紀律至關重要。

根據本次調查結果，李少傑提出「4T原則」，鼓勵民眾透過認知缺口（Think）、及早開始（Time）、設定目標（Target）、善用TISA（TISA）四大步驟，將退休規劃從想法轉為行動。