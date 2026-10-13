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富達調查：台灣人退休想月花5萬元 但近六成月存不到1萬元

經濟日報／ 記者仝澤蓉／即時報導
富達國際調查發現，台灣人退休三困境是儲備不足、起步過晚、不懂長期投資。圖／仝澤蓉攝影
富達國際調查發現，台灣人退休三困境是儲備不足、起步過晚、不懂長期投資。圖／仝澤蓉攝影

要準備多少退休金才夠？富達國際最新調查顯示，受訪者64%認為，退休後每月至少需要5萬元，但近六成每月可投入退休儲蓄或長期理財的金額不到1萬元，超過半數是在40歲之後才開始進行退休儲蓄。儲蓄不足、起步過晚及不懂長期投資，成為退休理財三大困境。

調查勾勒出台灣民眾的典型退休準備樣貌，平均約43歲，居住北部，擁有大專以上學歷，月收入約4.4萬元，希望在65歲左右退休，並期待退休後每月擁有約6.3萬元生活費。

但受訪者平均約41歲才開始規劃退休，目前每月可投入退休儲蓄或投資的金額約1.1萬元。若以國人平均壽命81.27歲推算，退休生活長達16年，根據退休期待生活費估算，不計算通膨，共需要1,210萬元，若無提早且長期投資，退休資產與理想退休生活將出現顯著差異。

每月所需要的金額，超過六成（64%）受訪者表示至少5萬元以上。然而約58%目前每月可投入退休儲蓄或長期理財的金額不足1萬元，包含15%坦言扣除生活開銷已無資金或完全不打算進行任何投資理財。

除了資金有限，退休規劃起步普遍偏晚。過半數是40歲之後才開始或預計開始退休儲蓄或長期理財規劃，其中更有26%是51歲之後才開始。56%表示退休準備落後，甚至尚未開始規劃；不到三成（26%）認為符合預期，僅6%自認準備超前。

富達國際大中華區銷售業務負責人及富達投信董事長李少傑表示，此次調查最值得關注的，不是民眾低估退休需求，而是有意識卻缺乏實際行動。退休準備不是離開職場前幾年才應思考的事，而是一項需要及早開始的長期規劃；最大的風險不是短期市場波動，而是太晚開始、甚至沒有行動，善用時間與投資紀律至關重要。

根據本次調查結果，富達提出「4T原則」，鼓勵民眾透過認知缺口（Think）、及早開始（Time）、設定目標（Target）、善用TISA（TISA）四大步驟，將退休規劃從想法轉為行動。

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