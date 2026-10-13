公司大賺錢卻推優退！前主管曝約談內幕：近6成獲利企業照樣請你走

拒絕當個「離不開公司」的職場巨嬰

你敢拍胸脯保證，自己從未依賴過公司嗎？假如有一天，你收到公司的「優退通知」，還能保持平常心嗎？又或者，主管把你找去，語重心長地說：「你留在公司的發展空間已經不大，不如趁現在考慮離開，公司也會提供相關協助。」

聽到這番話，你會作何感想？如果你能坦然接受，心想：「雖然不甘心，但也只能接受。」那或許還好。但在現實中，人的反應通常分成兩種。一種是把危機當轉機，另一種則是陷入焦慮。

理想情況當然是前者。

本文摘自《人生升級30開始》

然而，現實往往不是如此。許多人在不知不覺間，變成了離不開公司的人，就像遲遲無法斷奶的孩子。接下來，我們一起來思考：依賴公司有什麼風險？

現今，任何企業都有可能推出優退或提前退休方案。即便公司業績長紅，也別以為這件事與你無關。根據東京商工 Research 於二○二四年的調查，在實施提前退休制的企業中，有57.1％是獲利企業。

此外，也不要因為公司規模大就掉以輕心。在這些獲利企業當中，約七成是 Prime 市場上市企業。這是因為隨著「事業調整」與「產業轉型」，企業需要的人才也在改變。為了調整組織、降低固定成本，把招募自願退休或提前退休的人納入改革的一環，早已成為現實。

我的「裁員勸退」經驗

來說說我自己的親身經歷吧。當時，我擔任業務部門主管（部長），某一天公司突然宣布，要實施提前退休獎勵制度。那是一家向來重視員工的企業，這項決定令我十分震驚。

公司給出的理由是：「現在景氣持續惡化，為了避免發生最壞的結果，組織重整勢在必行。」雖然公司當時仍在獲利，但高層認為，若照現況發展下去，未來依然有陷入經營危機的風險。

接著，各部門主管被召集起來，公司要求我們提交「勸退名單」。我也是其中一員。回顧整個職涯，我從沒遇過比那次更痛苦的事情。勸退面談迅速展開，我就是那個負責約談的人。

被列入名單的員工都受到不小的打擊，有人甚至當場說不出話。「為什麼是我？」、「真的沒辦法留下來嗎？」、「我還有家人要養……」直至今天，我依然忘不了他們當時失落的神情。

有人怨恨經營團隊，也有人怨恨負責約談的我。事實上，這當中沒有誰是真正的壞人。經營團隊必須思考公司的未來，中階主管負責執行決策，被選中的員工則剛好成為制度下的犧牲者。一切只是這麼簡單。

老實說，環節裡的每個人都很痛苦。你或許會想：「既然這麼痛苦，一開始不要做不就好了？」然而事情並沒有那麼簡單。請認清事實，時代已經變了。

日本企業不再終身雇用員工

二○一九年，豐田汽車當時的社長豐田章男曾表示：「現在已經很難維持終身雇用制了。」同一時期，日本經濟團體聯合會的會長中西宏明也說：「從企業的角度來看，我們不可能開出終身雇用的保證書。」

此外，三得利的社長新浪剛史更直言：「應該實施四十五歲退休制，個人則需建立無須仰賴公司的保障制度。」在日本具有代表性的企業家們，紛紛投下了打破保障就業傳統的震撼彈。這就是當前的現實。

「我們公司應該沒問題吧！」這種天真的想法，已經不再可靠了。別把自己的未來完全寄託在公司上，及早培養保護自己的能力，才是這個時代更重要的生存之道。

（本文摘自《人生升級30開始》作者：伊庭正康 譯者：韓宛庭)