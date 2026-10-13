出貨要出動裝甲車、勞工卻享下班失聯權！他訪墨西哥傻了：老闆剝削員工要坐牢

更讓我大開眼界的，是墨西哥。

我們去墨西哥訪查時，剛落地，導遊就反覆提醒我們：「注意安全，一定要注意安全，安全課是你們到墨西哥要上的第一課。」

企業家背包被偷

我們沒當回事。誰知道，到墨西哥的第二天，同行的一位企業家的背包就被偷了，裡面除了財物，還有護照。看監視器錄影的時候，我們都很震驚，因為小偷的動作太熟練了，一看就是老手。

本文摘自《進化的力量4：逆勢增長》 我們問長駐墨西哥的中國企業員工：「墨西哥這麼不安全嗎？」他們說：「你們遇到的還是 to C（面向個人）的犯罪分子。應對 to C 的犯罪分子，口袋裡放 20 美元，基本就能消災。to B（面向企業）的犯罪分子才是真的囂張，他們守在倉庫門口，運貨卡車一出庫就搶。一車手機，約等於一車現金。所以，我們出大貨時，常常要安排裝甲車押運。」

我嚇了一跳：什麼第一課，這明明是最後一課。然後，我默默地打開手機，看飛回國內最早的一趟航班是什麼時候、要多少錢。

當然，這個世界還是有善意的，墨西哥也不例外。兩天後，被偷的企業家在臉書上收到一個女孩發來的消息，說撿到了他的背包。

聽到這個消息後，所有人都非常高興。但轉念一想：是不是來要錢的啊？是不是犯罪集團「一魚兩吃」啊？不過，就算要錢也沒問題，能拿回護照就好，這會減少很多麻煩。

女孩撿到背包不收謝禮

沒想到的是，那個女孩歸還失物後怎麼都不肯收報酬，萬般推辭後只收下了一份小禮物。後來，她還發訊息給這位企業家：「感謝你的禮物，其實你不需要這麼客氣，我很高興。無論發生什麼，你在這裡結識了一位新朋友，即使這個城市並不那麼友好。」這位企業家回消息說：「因為你，我更加喜愛這個城市和這個國家了。」

和我們聊起這個插曲時，這位企業家非常感慨。他對我們說：「外面的世界就是這樣，有危險，有困難，也有機會。但一定是好人更多。我們不能因為恐懼就停下腳步。」

墨西哥員工有下班失聯權

當然，墨西哥也有好的一面，比如對員工的保護非常到位。在墨西哥，員工下班後有「失聯權」。規定每次加班最多 3 小時，一周不能超過 3 次，目的是讓員工不要太拚命。老闆要是敢剝削員工，是要坐牢的。墨西哥的法律還規定，公司每年要拿出一部分利潤給員工分紅。這不是獎金，跟業績沒關係。要是當年利潤沒有被完全分配，怎麼辦？那就將剩餘部分保留至下一年再進行分配。

聽到這裡，我又默默地打開了手機，看看墨西哥的工作簽證好不好辦。

不過，你要注意，墨西哥的貧富差距非常嚴重，一半以上的人口的生活水準都在貧困線以下。但儘管貧窮，他們依然非常熱情開朗，周五拿到工資，當天晚上就會去狂歡，任何假期都能被他們過成狂歡節。

墨西哥人心中有比錢更重要的事

你可能會問，他們不用買房嗎？不用操心孩子上學嗎？不怕老了沒人管嗎？不為將來發愁嗎？當地人告訴我，在墨西哥人的心中，有很多東西比錢更重要，比如家人、朋友、陽光。真正的快樂不是來自金錢，而是來自內心的富足。所以，墨西哥人臉上總是掛著「沒心沒肺」的笑容。

這讓我肅然起敬。是啊，快樂不是目的，快樂是過程，為什麼我們要以一生的不快樂為代價去換取「快樂」這個結果？

我們以為的對錯，可能只是不同。

我們需要的，是看見不同，理解不同，接受不同。

（本文摘自《進化的力量4：逆勢增長》作者：劉潤)