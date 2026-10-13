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進隧道、地下室GPS就斷訊？自駕車靠「第六感」導航：盲開1公里誤差不到1米

聯合新聞網／ 時報出版
現在的自動駕駛系統高度依賴 GPS 衛星導航系統。 示意圖／ingimage
現在的自動駕駛系統高度依賴 GPS 衛星導航系統。 示意圖／ingimage

說起「慣性導航技術」，很多人會覺得太專業了，不知道這到底是一種什麼技術，其實，簡單來說，就是給自動駕駛汽車裝上「第六感」。

現在的自動駕駛系統高度依賴 GPS 衛星導航系統，但當車輛進入隧道、停車庫或高架橋下等 GPS 信號弱的地方時，定位就會不準，這時，自動駕駛系統就不知道怎麼駕駛了。

怎麼解決這個問題呢？

本文摘自《進化的力量4：逆勢增長》
本文摘自《進化的力量4：逆勢增長》

2024 年 7 月，我到廣州訪查時，李榮熙告訴我，可以利用慣性導航技術。

導遠電子科技開發了一套特殊的定位傳感器，它在定位時不依賴天上的衛星，而是透過感知汽車的每一個動作來實現。當它感知到汽車是上坡還是下坡、左轉還是右轉、加速還是減速等動作時，就能「畫」出汽車的行駛路線，然後「計算」出汽車當前的位置。所以，即使在衛星信號不強或者沒有衛星信號的情況下，它也能依靠這些動作記憶在 GPS 盲區內給汽車指路。

李榮熙介紹，這項技術現在已經相當精準了，汽車在 GPS 盲區內行駛 1 公里，定位的誤差還不到 1 米。他說，現在的新能源汽車行業實在是太「卷」了，所以他不直接生產新能源汽車，而是在背後為它們創造工具。

現在，導遠電子科技不僅將定位傳感器賣給了蔚來、小鵬和理想等國內新能源汽車品牌，還賣給了賓士、ＢＭＷ、奧迪、大眾、豐田、Volvo 等國際汽車品牌。

李榮熙說，今天的中國，不只輸出製造服務，還輸出技術。聽了這句話，哪個中國人不感到驕傲呢？「賣鏟子的人」不只有李榮熙，還有尚陽星。

尚陽星是一位出生於 1999 年的小夥子，在南方科技大學讀碩士，同時也在創業，他的公司叫橋介數物，專門做「小腦算法」。

什麼是「小腦算法」？人類之所以能跑能跳，還能翻跟頭不摔跤，靠的是小腦掌握平衡。尚陽星的公司用人工智慧訓練出有平衡感的「機器小腦」，然後把它賣給那些做人形機器人的公司。有了「機器小腦」，人形機器人就能像人類一樣保持平衡了。

這聽起來很厲害，把「機器小腦」賣給人形機器人公司，就像把發動機賣給跑車廠。但是，這能賺錢嗎？

尚陽星說，能。2024 年世界人工智慧大會（WAIC）在上海舉行，一走進展區現場，人們就能看到由 18 台人形機器人組成的「十八金剛」陣列，它們不僅能向觀眾展示才藝，還能與觀眾互動。在這 18 台人形機器人中，有 7 台都用上了橋介數物的「機器小腦」。

（本文摘自《進化的力量4：逆勢增長》作者：劉潤)

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