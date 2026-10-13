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AI時代拚效率，小心規模陷阱！台灣原創「4SCW矩陣」獲全球行銷權威WARC獨家收錄

聯合新聞網／ 時報出版
WARC官網刊出江仕超專文，標示為 WARC Exclusive（2026 年9月30日）
WARC官網刊出江仕超專文，標示為 WARC Exclusive（2026 年9月30日）

超維策略創辦人江仕超：AI 讓執行越來越快，但方向錯了，再多執行也只是把成本放大

AI 正在重組企業的作業流程，從內容產製、廣告投放到數據分析，每一段都越跑越快，「效率」成了企業追逐的目標。超維策略創辦人江仕超提出策略思維框架「4SCW 矩陣」，提醒企業：效率只會放大原本的方向，若把一時的成功誤當成長期需求，AI 只會讓錯誤擴張得更快。這篇專文探討效率背後的盲區，獲全球行銷權威 WARC 以 Exclusive 獨家收錄。

《超維視界：從定位、溝通到品牌，用高倍率的全局視野打造高勝率的策略行銷》
《超維視界：從定位、溝通到品牌，用高倍率的全局視野打造高勝率的策略行銷》

進到企業，改變的不只是寫文案、做素材的速度，而是整套作業流程：從顧客洞察、內容產製、廣告投放、業務跟進到數據解讀，每一段都能用 AI 加快，「效率」也成了企業最常掛在嘴邊的目標。

超維策略（ChaoWei Strategy）創辦人江仕超（Shih-Chao Chiang）卻提醒：效率會放大原本的方向，方向錯了，跑得越快，摔得越重。他以原創策略框架「4SCW 矩陣」，探討效率背後的盲區：快速成長的品牌，很容易「把一時的成功，誤當成長期需求」。專文〈Asia's scale trap: What fast-growing brands need to fix before they expand〉於 9 月 30 日獲全球行銷權威 WARC 以最高等級的 Exclusive 獨家刊出。

「AI 讓每一件事都能做得更快、更便宜。」江仕超說，「但方向錯了，再多執行也只是把成本放大。工具每個人都買得到，能拉開差距的，是判斷要往哪裡走。」

AI 讓成長變快，也讓陷阱藏得更深

江仕超觀察，平台演算法加上 AI 工具，能讓一個品牌在很短的時間內衝出聲量和營收。數字漂亮的時候，最容易看不清成長從哪裡來：是顧客真的需要，還是一時的流量？沒分清楚就急著擴張，原本的問題會跟著規模一起放大。

江仕超首創「4SCW 矩陣」策略框架，讓企業在加碼投資、擴大市場之前，先檢查品牌的地基撐不撐得住。這套框架來自他在台灣與馬來西亞的品牌實戰：2025 年 10 月，他先將方法論寫成《超維視界》一書，由商周出版；再把精華提煉成「4SCW 矩陣」，以英文撰寫專文，向國際行銷界輸出。

「台灣科技業以硬體製造聞名全球。工廠輸出的是產品，這次我們輸出的是策略。」江仕超說。

超維策略創辦人江仕超（Shih-Chao Chiang）
超維策略創辦人江仕超（Shih-Chao Chiang）

WARC：全球領導品牌與頂尖商學院使用的行銷成效平台

WARC 成立於 1985 年，四十年來為全球領導品牌、廣告代理商、媒體與學術機構提供行銷成效的研究、案例與資料。品牌管理大師、《策略品牌管理》作者 Kevin Lane Keller 曾形容，WARC「對所有行銷人來說都是無價的資源」，在行銷理論與實務上「兼具廣度與深度，無可匹敵」。

萊雅（L'Oréal）全球行銷成效總監 Vas Kourakis 也說：「在變化快速的廣告世界裡，我把 WARC 當作不可或缺、又能帶來啟發的資源。」美國俄亥俄大學、加拿大英屬哥倫比亞大學、丹麥哥本哈根商學院等國際大學，也都將 WARC 列為行銷研究的資料庫。

Exclusive 是 WARC 定義的最高品質內容等級，只開放付費訂閱者閱讀。

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