廚房設備買4萬賣出剩9千！餐廳收屍人揭業內倒300萬家 奶茶咖啡火鍋最「卷」

2024年，很多創業者感嘆：今年我們的行業太「卷」（競爭）了，卷得讓人喘不過氣來。

說到「內卷」（惡性競爭）這個話題，我想餐飲業可能最有發言權。紅餐網創始人陳洪波告訴我，從 2023 年開始，有個職業特別受歡迎，叫「餐廳收屍人」。餐廳有生就有死，只要某家餐廳倒閉了，這些「餐廳收屍人」就會去「收屍」。

本文摘自《進化的力量4：逆勢增長》

一台廚房設備，餐廳老闆買來的時候可能花了 10,000元（約新台幣47,340元），被「收屍」的時候卻只能賣大約2000元（約新台幣9,468元）。

然後，這些「餐廳收屍人」會把它轉手賣給下一個躍躍欲試的餐飲業創業者，大概可以賣到3000 ~ 4000元。（約新台幣14,202~18,936元）

在這些廚房設備中，最常見的是奶茶設備，咖啡設備、火鍋設備也不少，因為相應的這些行業是最「卷」的。以前，一杯奶茶賣30元（約新台幣142元），現在15元（約新台幣71元）大家都嫌貴；以前，一杯美式咖啡賣20多元（約新台幣95元），現在只要9.9元（約新台幣47元）。

番茄資本創始人卿永說，中國的餐飲行業就像一個「輪迴池」，800 多萬家餐廳，一年內「卷死」了300多萬家，又「重生」了 400多萬家，速生速滅，如此往復。其實，「卷」的何止是餐飲行業。只要是存量市場12，哪個行業不是在跑一場漫長的馬拉松？你若不跑，別人很快就會超過你；你若跑，又怕累趴下。

怎麼辦？

要破解這個難題，首先得搞清楚：到底什麼是「卷」？不知道從什麼時候開始，「卷」這個字突然就流行起來了。接著，年復一年，日復一日，你突然發現，這個字竟然還在流行，甚至成了不少人的口頭禪：「你們居然偷偷加班，太『卷』了！」「產品竟然能做到這種程度，太『卷』了！」「你們怎麼只吃沙拉，太『卷』了！」

我想，「卷」這個字之所以會持續流行，一定是因為它代表了大家的心聲，切中了你我的要害。於是，一個簡單的字，被不斷地延伸、放大。

但是，想要討論它，真正理解它，我們可能還是得先回到它本來的樣子。

萬維鋼老師在得到 APP 上的《精英日課》裡引用了北京大學社會學系劉世定和丘澤奇兩位教授的論文。論文指出，「內卷」作為一種現象，最早是由美國人類學家亞歷山大．戈登韋澤（Alexander Goldenweiser）從藝術的角度提出的。

（本文摘自《進化的力量4：逆勢增長》作者：劉潤)