買水果回家總覺得不甜？超市店員悄悄在盒子標「1234」…吃法讓人跪了

水果怎麼吃最好？

有一次，顧客投訴，稱胖東來的混合切盒裡有的水果甜、有的水果不甜。你可能會想：這不是很正常嗎？火龍果不如西瓜甜，西瓜不如哈密瓜甜。

但是，胖東來的員工不會這麼想，他們會思考，為什麼顧客會提出這個問題？後來，他們瞭解到，是因為顧客先吃了西瓜，再吃了火龍果。顧客的舌頭被西瓜的甜度刺激後，就感受不到火龍果的甜了。

於是，胖東來的員工在切盒的包裝盒上標注了吃水果的順序，提醒顧客「先吃 1，再吃 2，然後吃 3，最後吃 4」，這樣，越吃越甜，體驗最好。

本文摘自《進化的力量4：逆勢增長》

無論是買水果還是蔬菜，都需要用塑膠袋。你是不是也和我一樣，經常搓不開塑膠袋？怎麼辦？

打開塑膠袋不黏手

胖東來的店長和員工總是在不斷觀察顧客的購買行為，一有問題立刻討論，馬上解決。他們發現顧客存在這個苦惱後，馬上採取了措施：在放塑膠袋的架子上放一個「沾水盒」。顧客在拿塑膠袋的時候，用手指滾動一下「沾水盒」裡黃色的球，手指上就會沾到水，再用手搓塑膠袋的時候，摩擦力就會加大，這樣就能毫不費力地打開塑膠袋了。

關於塑膠袋，顧客還有很多苦惱，比如，有一次，一位顧客說：「你們的袋子看上去很厚，壓秤。你先把水果秤完，我再裝進袋子裡吧。」

電子秤刻度從-10克開始

於是，胖東來的電子秤刻度是從 -10克開始的，而不是從0開始的。

一個塑膠袋的重量幾乎可以忽略不計，但是如果顧客非常在乎，胖東來就主動承擔。我測試了一下，一個塑膠袋的重量大約為4克，胖東來卻讓出了10克。

真令人嘆為觀止。

女廁數量比男廁還多

但是，最觸動我的還不是這些超市內的細節，而是超市外的廁所裡的細節。這個廁所有8間女廁、3間男廁。

此前我一直有相關的困惑：男女用廁所的方式和時間是明顯不同的，女生其實需要更多廁所，但為什麼男廁和女廁的數量往往是一樣多的？是因為「對稱美學」嗎？還是因為「一直如此」？

現實中，不管是在商場、機場、高鐵站還是在景區，永遠都是女廁所門前排長隊。

但是，胖東來的廁所有8間女廁、3間男廁，這太貼心了。原來，一直沒有人關注的原因，是傲慢，是不用心。如果你用心了，處處都能感人至深。

買藥可以算「粒」的

逛胖東來的最後一站，是超市外的胖東來藥店。我在藥店裡買了兩粒止痛藥，不是因為頭疼，而是為了體驗和驗證，因為黃碧雲老師說：胖東來的藥店是可以按粒買藥的。

藥還能按粒買嗎？幾乎每家藥店都希望顧客儘量多買，「一盒不夠，再備一盒吧」。但是，胖東來竟然希望顧客少買？我將信將疑。

我走到收銀台前說：「買兩粒散利痛（Saridon）。」收銀員說，止痛藥布洛芬（Ibuprofen）可以按粒買，散利痛不可以。我說，那好吧，布洛芬也可以。於是，她從抽屜裡拿出一盒布洛芬，打開一看，裡面還有三粒，她剪了兩粒給我，然後問我：「要不要用手機拍藥物的使用說明書？」我說，不用。

於是，她幫我結帳，共2元，我用手機付款，然後拿走了這兩粒止痛藥。

（本文摘自《進化的力量4：逆勢增長》作者：劉潤)