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存到3000萬就能退休？過來人曝真實生活：錢花不完還增加

聯合新聞網／ 綜合報導
網友熱議存到3000萬元能否退休，有人2800萬元退休後錢花不完且增加，也有人提醒仍須考量年齡、家庭負擔與開銷。 聯合報系資料照
網友熱議存到3000萬元能否退休，有人2800萬元退休後錢花不完且增加，也有人提醒仍須考量年齡、家庭負擔與開銷。 聯合報系資料照

存到多少錢才能安心退休？近日一名網友在Dcard理財板發文，好奇詢問「存到3000萬真的可以退休嗎？」想知道已經累積3000萬元資產、選擇提早退休的人，目前過著什麼樣的生活，又是如何下定決心離開職場。貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友分享自身財務狀況及退休經驗，有人透露靠2800萬元資產退休後，不僅生活悠閒，財富還持續增加；但也有人認為，即使擁有3000萬元，仍須考量年齡、家庭負擔及生活開銷，不能單憑存款數字決定是否退休。

原PO在Dcard發文表示，自己相當好奇那些存到3000萬元便退休的人，現在的生活究竟如何，除了想了解退休後的財務狀況，也想知道當初是如何下定決心，以及這筆錢是否真的足夠支撐未來生活。簡單幾個問題吸引不少網友分享經驗，也讓提早退休所需的資產門檻成為討論焦點。

其中一名網友分享，自己已經退休5個月，當初是以2800萬元資產離開職場，如今不僅「錢完全花不完，還會一直增加」，生活也過得相當充實。他透露，平時三餐自己煮，空閒時間健身、看書、玩PS5，每年出國至少4次，還會參加自行車及超級馬拉松比賽，最近更開始學習韓文。

他表示，退休後最大的收穫就是擁有充裕時間，能走路就不騎車、能騎車就不開車，整體生活比過去更加健康。另有網友透露，自己擁有約2400萬元資產及一間房屋，已經退休一段時間，目前生活尚稱順利，只是退休後必須主動找事情做，否則容易感到無聊。

不少網友認為，3000萬元對一般生活而言已相當充裕，尤其在沒有房貸、車貸及扶養壓力的情況下，更有機會實現財務自由。有人表示「我2000萬就不想工作了」、「1500萬就想明年退」，也有網友認為只要生活不奢侈，透過投資產生現金流，就能支應日常開銷。另有網友分享，雖然資產與股息收入已足以支撐生活，仍選擇繼續上班，但不再需要為升遷、加班及工作壓力煩惱，形容自己在心態上其實已經退休。

不過，也有不少人持不同看法，強調退休所需資產必須考量年齡、家庭人口、居住地及每月支出。有網友直言「3000（萬）了但不行，因為我在台北」，也有人表示自己42歲、擁有2600萬元資產且沒有小孩，仍打算累積至4000萬元才退休；另有38歲網友透露，目前資產約2200萬元，但退休目標設定為8000萬元。其他人則指出，單身且擁有自住房，與需要養育子女、負擔房貸的家庭相比，財務需求差距相當大，不能一概而論。

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