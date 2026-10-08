勞退一次領比較划算？41歲拳四郎試算363萬與月領1.5萬差距

上次提到勞保要「一次領」還是「月領」的問題，我的評估方式是：

「月領十年的金額（月領x120），如果大於一次領的金額，就選擇月領，否則就選擇一次領。」

這次我再評估看看「勞退」，我將我目前勞退的資料撈出來：

累計年資：16年8個月

雇主累計提繳：774,790元

累計收益：494,958元

目前總額：1,269,748元

這是我第一次查勞退，不知道政府已經幫我賺了快50萬

再請AI幫我計算幾個問題：

Q：根據目前資料，估算出過去的年化報酬率 A：約5.69%

Q：我現在41歲，根據過去的年化報酬率，如果我現在退休，到60歲時可以累積到多少？ A：以目前總額126.97萬，年化報酬率5.69%，19年後會累積到363.32萬

Q：現在退休到60歲時，「一次領」跟「月領」分別會是多少？ A：60歲一次領：約363萬，60歲月領：約14,960元

再用我比較「一次領」跟「月領」的評估方式，月領十年的金額會是14960x120=179萬，遠低於一次領的363萬。

為什麼勞退的月領會跟一次領差這麼多？主要是因為勞退的月領，是用「總額/餘命」計算出來的，而目前60歲的平均餘命為23年，所以除下來會遠低於我用10年計算的金額。

所以以勞退來說，我會認為一次領會比較划算。

我另外又問了AI幾個問題：

Q：根據我目前累積本金的速度，跟過去的年化報酬率計算，工作到60歲退休時，「一次領」跟「月領」分別會是多少？ A：再工作19年，60歲一次領：約519萬，60歲月領：約21,370元

工作到60歲的數字，讓我感到有點意外。

我目前工作快17年，做到60歲還要19年，要再工作超過一倍的時間。

但比較現在退休跟60歲退休累積的金額，363萬vs519萬，只多了約42%。

多工作一倍的時間，累積的金額卻多不到一倍，甚至連多一半都沒有。

這正是複利造成的結果。過去17年累積下來的錢，有19年的時間可以繼續複利成長。

但接下來19年投入的錢則沒有。等到59歲才投入的錢，就只剩下1年的時間可以成長。

雖然我們的收入可能會隨著年資與經驗增加而逐漸提高，但真正對退休金累積產生巨大影響的，未必是職涯後期的高薪，而是早期投入的本金，以及它所擁有的漫長複利時間。經過數十年的累積，這些早期投入的資金所創造的成長，甚至可能超過職涯後期即使薪資更高、投入更多，卻因時間不足而能累積的成果。

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