《「我是有錢人」迷思814》投資人需要的...不是再找新投資 而是處理已經賠錢的標的！

有一位50多歲，正持續進行退休規劃的朋友，前一陣子打電話給筆者說，她最近在知名投資網站上，看到大家都在推薦某一檔高股息ETF，說是配息率高達8%。

她算了一下：假設她現在投入手中僅剩的150萬元資金，以年配息8%為例，每月還可以領上1萬元的配息。而她原本投資的幾檔個股，儘管台股已經近5萬點，但現值卻只有原投入本金的一半。

她心裡實在無法接受：如果現在直接賣掉這些賠錢貨，就得馬上吃下「虧損五成」的苦果。且她注意到原先虧本的標的，近來有外資「大量進貨」的跡象，未來興許還有有翻本的機會。

至於網路推薦的那檔標的，現在每單位價格才10元多。她認為總比現在已經100多元的0050，要便宜甚多。假設投入這樣的標的，至少可以讓她增加一點獲利，以彌補現有投資的損失。

但筆者認為這位朋友的「打算」，必須從以下幾個層面來回答：

退休族為什麼不能靠「買新標的」攤平？

首先，她現在需要的不是再投資新的標的，而是儘快評估及處理已經賠錢的標的！這位朋友之所以想「買新投資標的」，是因為現有投資已嚴重虧損。但由於舊的投資虧損甚多，在「捨不得賠本賣掉」的前提下，她才想靠新投資「扳回一成」。

根據她的說法，一個月前的整體投資績效，已經跌了3成；現在，儘管台股都快5萬點了，但她的投資組合不但沒有「少虧一點」，還反倒「虧損5成」。

事實上，像她這樣的例子，似乎並非特例。有媒體就報導，一名網友在Dcard發文「都快五萬點了誰帳上還是虧？」，釣出不少苦主分享經驗，有人點名國巨、元太、牧德、康寧及00988A，更曬出持股虧損17%、60%的成績單自嘲「不知道在忙什麼」？

像這種「大盤上漲，自己投資的股票卻下跌」的情況，正是投資人必須正視，並且應該優先思考及處理的首要之事。個人並不否認，股票市場的確存在著「落後補漲」的標的。但卻並不表示，所有「大盤漲，個股卻逆向下跌」的標的，最終都能「守得雲開見月明」地「由虧轉盈」。

根據心理學家康納曼（Daniel Kahneman）與特沃斯基（Amos Tversky），在1979年所發表的決策理論（展望理論）所述，由於賠錢的痛，是賺錢的兩倍，所以才會讓投資人普遍對於「賠錢貨」，反而是「抱的越緊」。

所以筆者勸這位朋友：與其持續糾結於「不甘賠錢賣股票」，還不如轉換到另一檔真正具有賺錢潛力的標的。舉例來說，假設這位朋友，原有本金是1000萬元，現有資產規模只剩下500萬元。

一年後，除非這些「賠錢貨」能夠「逆轉勝」、具備一倍以上的報酬率。否則，這位朋友的整體資產，幾乎很難回到千萬元的水準；且更有可能資產僅剩一半，或者還更低。

但如果能認賠賣出，並把這筆錢，投入到更能穩定獲利的標的上，例如被動式市值型的標的，例如0050或006208。一年就算漲個15%，也能讓筆者這位朋友的虧損減少一些。

捨不得賣「賠錢貨」等翻本？

但朋友問筆者：妳怎麼知道，新投入的0050一定會漲，而舊標的就沒有回升的可能？對此，筆者的回答很簡單：以0050為例，它的走勢是直接貼近大盤表現。所以，只要大盤漲，持有它就一定有獲利。

當然，個人完全不否認當大盤跌時，0050也一定會跌。但問題是：她持有的個股，在大盤漲時，都已經是持續走跌了，又如何確認當大盤大跌時，不會也跟著「更加慘跌」？

這也是為什麼，筆者大力勸說這位朋友「現在最需要的，並不是再投資新的標的，而是儘快評估及處理已經賠錢標的」。因為，與其繼續浪費寶貴時間，在「不對」的標的上，還不如儘早斷尾求生，另尋更值得「託付終身」的標的。

且根據回測的數據顯示，投資人若長期投資0050，將是「想賠錢都難」。有網站實際以0050掛牌上市後的2003年7月1日，一直計算到2026年的5月15日為止。投資人在其中任何一天買進，並長期持有超過10年的年化報酬率，平均是10.38%。且儘管「過去的績效，並不代表未來的實際表現」，但也更加突顯出「分散」，以及「長期」投資的重要性。

高股息ETF沒說的代價：稅金、健保費吃掉複利

其次，就算要投資新的標的，也一定要看看「自己合不合適」？！就以筆者這位朋友為例，她現在仍在工作，且有一份固定收入，並不缺少一筆穩定的現金流。

就算她能夠確實、定期地把這筆錢存下來或再投資，也並非是一盤好生意。因為每次的配息再投資，都會多出一筆手續費等成本。更何況以不強調配息的0050，以及強調配息的0056為例，就算把配息再投入，0056的長期年化報酬率，就是低於0050。

除此之外，配息型商品，還可能逃不掉健保補充保費（單筆給付超過2萬元，要扣2.11%的費率），以及「配息（股利）所得，要併入個人綜合所得中計算（課稅）」的問題。

再者，所有號稱「配息」的商品，絕對沒有「保證固定配息」一事。在現階段金融市場裡的商品，除了銀行存款與債券之外，絕對沒有「固定保證收益（配息）」一事。且就算有，銀行及發行債券的機構，也不是完全沒有（金融機構）倒閉及（國家及企業）違約的風險。

10元銅板價真的比百元0050便宜？小心掉入數字陷阱

第四，投資標的價格便宜，絕對不是決定投資與否的重要關鍵。筆者用實例向這位朋友說明：假設她現在用150萬元，可以買新標的150個單位，或是0.6張的台積電（以股價2500元為例）。

雖然新標的可以買的單位數較多，卻連一張台積電股票都買不到。但投資的重點，從來就只在於「未來成長性」，也就是未來股價漲跌幅度，而不是標的單位價格的高低。

就算台積電只漲一個停板，整體資產就可以增加15萬元。然而相對的，新選擇的ETF，有可能也上漲10%嗎？！也就是說，標的可不可以投資的最大關鍵，並不在於「價格的高貴或便宜」，而只在於「未來投資前景如何」？能不能在未來穩健獲利？

投資人必須了解，決定是否投資某檔標的的原因，絕對不是看其價格有多低？而必須衡量自己所能承受的風險，以及其相對應所產生的報酬率。簡單來說就是：在同樣的風險之下，這檔標的「能否獲得更高的報酬」？

且根據個人過往的經驗顯示，價格越是便宜的東西，反而越值得探討其背後的故事。這就跟購買消費品一樣，在正常的狀況之下，過於低廉的售價，往往藏著特殊且不為人知的原因。

散戶跟風網路明牌最容易犯的致命傷

最後，筆者還是勸這位朋友，由於她沒有多少時間專心看盤，又非專業的投資人，真的還是少碰個股為妙。理由很簡單，會讓個股漲跌的因素，並非只有「基本面」一項而已，更多的是市場賣、賣雙方間的鬥智與角力。

所以，就算散戶投資人，知道某家公司的基本面大好，卻並不代表這家公司的股價，也能夠跟著一飛沖天。例如有篇「公司變好了，股票為什麼還是不漲」的網路文章，就以美國的Microsoft公司十多年的數字為例證明，研究公司和研究股票根本不是同一件事。事實上，透過一籃子投資組合進行的「分散投資」，其目的，就是為了避免個股或產業爆雷，達到減少大幅虧損風險的目標。

又有一篇網路文章，分享了一位網友最近的真實血淚史。今年5月底剛開證券戶，6 月中把閒錢「All in」成本約 105 元的 0050，本來只想乖乖定期定額。結果看了幾支投資影片後，突然覺得自己行了，7 月中嫌不夠刺激，把 0050 全砍掉，重壓轉進波動更大的元大台灣50正2（00631L）。

但他買進隔天就立刻大跌，7月底一度狂虧30%。好不容易死撐到8月底台股回血，就嚇得趕緊小賺出場。而在被正2的雲霄飛車震撼教育之後，9月初他又把資金全砸進主動復華金融股息（00998A）想求安穩。

結果命中帶煞，偏偏碰上金融股走弱，目前帳面的虧損是10%。回頭一看，當初最早買的0050反而持續走高。總計這4個月來，他上班偷看股票，假日狂刷理財影片，忙了一大圈不僅賠錢，還把自己搞得焦慮不堪，現在又想著是不是該認賠換回0050？

所以，筆者真心建議這位朋友，網路上有關某檔標的的推薦，真的最好別「太過相信」。畢竟非實名制的網路發言，到底是真實的訊息？還是有特定人士刻意帶風向？一般投資大眾還真的是「很難如實分辨」。所以，最好別跟著對方「起舞」才是！