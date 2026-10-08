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陳幸妤3300萬引熱議！陳重銘曝1億股票贈與經驗：拿回來恐課稅
針對趙建銘償還陳幸妤3300萬元現金入帳的時事，理財專家陳重銘在影音內容中表示不評論他人家庭財務，但藉此提醒一般民眾，大額現金移轉必須高度留意稅務問題。
陳重銘以自身為例指出，過去透過合法贈與替3名子女累積超過1億元股票資產。若未來自身投資失利，想將這筆資產從子女戶頭取回、變賣並轉回個人名下，在稅法上是行不通的。
陳重銘說明，目前每人每年免稅贈與額度為244萬元，超過部分依法課徵贈與稅。夫妻之間相互贈與免稅，但父母與子女間的資金往來並無免稅特權，任意將子女名下大額資金轉回父母帳戶，同樣會被認定為贈與。
陳重銘強調，當初合法贈與給子女的資產，日後絕不能隨意轉回自身戶頭。若未誠實申報遭國稅局查獲，除補稅外還面臨加處一倍罰鍰，民眾規劃親子資產移轉務必遵守稅法規範。
◎本文獲 不敗教主-陳重銘 授權（來源出處），嚴禁未經同意擅自轉載、重製或改寫。
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