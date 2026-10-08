陳幸妤3300萬引熱議！陳重銘曝1億股票贈與經驗：拿回來恐課稅

主計總處昨天發布九月消費者物價指數（ＣＰＩ）年增率百分之二點七三，創二○二四年三月以來、卅一個月最高漲幅，連續五個月破百分之二通膨警戒線。由於八月下旬豪雨造成菜價上漲，加上油料費受去年低基期影響，漲幅達一成，國際機票及旅遊團費也因原油上漲而漲價，造成九月ＣＰＩ漲幅超乎預期。

2026-10-08 00:00