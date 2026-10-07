雜事全變專案！80人公司扛400個計畫累翻 名家揭組織病：越管越做不成

想當一位好的「專案經理」，你必須先了解專案是什麼！

上班族最大盲點是「抗拒專案」

一般的上班族不會認為「我的人生是很多專案」，他們認為的人生是某種例行公事，專案則會妨礙他們的例行公事。因此，專案被延遲與錯誤管理。實際上，在組織裡，整個決策工廠應該被視為專案，經理人應該圍繞著專案來安排生活。組織應該看起來更像專業服務公司。

Thinkers50 評選為全球最頂尖管理思想家的羅傑，是前任加拿大羅特曼管理學院（Rotman School of Management）院長，曾經和寶僑（Procter & Gamble）與樂高（LEGO）的領導人密切共事，著有多本暢銷書，他的睿智令人欽佩。

本文摘自《世界上最成功的專案》

羅傑曾撰文指出，現今有個問題在於，工作與職業生涯的發展架構彷彿很平順，沒有崎嶇，其實，它們是由各種高低起伏的專案所構成。

他說：至少有80％或高達95％的工作是各種專案的綜合體，但是，一般的上班族不會認為「我的人生是很多專案」，他們認為的人生是某種例行公事，專案則會妨礙他們的例行公事。

因此，專案被延遲與錯誤管理。實際上，在組織裡，整個決策工廠應該被視為專案，經理人應該圍繞著專案來安排生活。組織應該看起來更像專業服務公司。

為何多數跨部門計畫最後都無疾而終？

整個企業界充斥這些思想，專案經常被邊緣化。我常探索為何公司有那麼多專案，為何這些專案往往未能完成或達成任何實質效益。後來，一位高階主管告訴我：「如果你想確保某件事做不成，那就把它打造成一項專案。」

多年來，我發現「專案」這個名詞被廣泛使用，但大家都有誤解，私部門與公部門都是如此。這種現象產生兩個影響專案成功機率的問題。

80人小公司竟扛400個專案

第一個問題與專案的定義有關：許多傳統上屬於例行公事的活動，現在被貼上「專案」的標籤，導致組織中專案與專案經理的數量大增。不久前，我為一家知名生技公司服務，這間公司有80 名員工和7 名主管，例行工作有超過400 項專案，他們當然無法應付，而且還搞得一團混亂。

今天，這種毛病幾乎影響每個組織，附帶造成幾種損害，其中一個損害就是執行工作的優先順序問題，之後我們會詳加探討。第二個問題是更為官僚，以及與成本的增加。

如果你把專案管理方法應用在所有專案上，工作會變得複雜，成本也會提高，甚至還要因為治理委員會的工作浪費人力資源，實際上這份工作根本不必要。

我們稍後會提到，專案管理不是「不用花錢」，平均來說，因為精心管理、監督、製作報告與其他管理措施會使工作增加7 ∼ 11％的成本。

別讓管理工具反客為主吞噬了成果

英語裡最初使用「專案」（project）這個字時，指的是一件事情的計畫，不是指執行計畫的行動。1950 年代，出現幾種專案管理方法，這時這個字的用法被擴展到包含規劃與執行階段。

到了1960 年代末期，幾家專案管理實務的協會成立，最知名的是1965 年在維也納創立的國際專案管理學會（International Project Manage -ment Association，簡稱IPMA），以及1969 年在費城創立的專案管理學會，它們成立的最初目的是提出共通的定義與最佳實務。

（本文摘自《世界上最成功的專案》作者：安東尼奧．尼托—羅德里格茲 譯者：李芳齡)