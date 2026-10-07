同事突離職「爽玩瑞士、美置產」！他嘆沒跟上台股 網一針見血：人家有家底

台股財富自由？同一個起點，幾年後卻天差地遠。近日一名上班族在Dcard發文表示，當年與一位同期進公司的同事感情要好、薪水相當，對方在股市約1萬6千點至1萬7千點時便熱衷聊投資，甚至常分享獲利喜悅。

然而原PO因自認沒有多餘閒錢，始終未踏入市場，直到某天該名同事毅然離職，如今幾年過去，同事的生活動態接連出現著非洲大遷徙、瑞士滑雪一個月，甚至傳出在美國拉斯維加斯置產，讓原PO感嘆萬分。

同梯同事「靠股票離職」環遊世界

原PO發文回憶，當年兩人相差僅一個月到職，常聚在一起「抱團取暖」、上班打屁。當時同事便常說「買股票就夠吃了，幹嘛那麼辛苦上班」，起初大家還當作玩笑話，結果後來那位同事真的遞出辭呈。

反觀自己，這些年看著台股一路驚驚漲、指數持續刷新紀錄，自己卻仍是兩手空空的小資族，忍不住直呼「真的是有夠羨慕，不知道這波到底有多少人搭上車翻轉人生？」

別把「沒錢」投資當藉口

貼文一出，有人直言，既然原PO與同梯薪水差不多，關鍵就在於日常開銷控管，「每個月擠出兩、三千元定期定額大盤或ETF，時間拉長複利效果極為驚人」、「不要輕視小錢，越早開始越有優勢」。

還有人提醒，「死存錢只會讓購買力在通膨中縮水」、「什麼都不做，過幾年只會再發一篇羨慕文」、「本金不大或許難以一夕暴富，但足以改變生活品質、提早退休」。

甚至有一名科技業網友留言，透露多年前開始將分紅與閒錢持續投入ETF、堅持不賣，如今每年領取的股息與資產增值已遠超本業薪水，並在今年順利退休雲遊四海。

小心「牛市假性自由」

討論串中也有人質疑，「100萬翻5倍也才500萬，但有千萬本金的人敢開槓桿，幾年就能滾到上億」，更有人認為能迅速置產、環遊世界的，多半本身具備一定家底或高承受風險的能力，一般薪水族難以直接複製。

此外，亦有資深股民提醒，台灣人對「財富自由」的定義常過於樂觀，「真正的自由是歷經金融海嘯依然能安穩度日」、「高達九成自認自由的人，一旦遭遇股市劇烈回檔或經濟衰退，往往還是得重返職場」。