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購物車藏安全玄機！ 頂級超市加深車身防摔落、極致細節讓同行看傻

聯合新聞網／ 時報出版
很多超市煩惱小孩愛坐伸縮架容易踩空翻落，這家賣場直接封死兩側空隙、刻意加深車身。 圖／AI生成
很多超市煩惱小孩愛坐伸縮架容易踩空翻落，這家賣場直接封死兩側空隙、刻意加深車身。 圖／AI生成

除了比較情緒價值，我們還可以比較用戶體驗。在中國商業界，胖東來是一個獨特的存在。

大家信任它，是因為它選品能力特別強，它賣的東西不僅品質好，還很有特色。大家喜歡它，是因為它的服務很貼心，到處都是用心的小細節，很打動人。而大家推崇它，則是因為它的老闆於東來很有愛心，關愛員工，幫助同行。

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朝聖頂級賣場！商業專家實地探訪被讚爆的貼心細節

這幾年，我一直特別想去胖東來看看。2024 年 8 月，我總算找到了機會，約上零售專家黃碧雲老師，和「問道中國」的企業家一起，專程前往河南許昌，參訪天使城店和金三角店兩家胖東來超市。這一行真的是收穫滿滿，在這裡我想重點分享其中一項：用戶體驗。

本文摘自《進化的力量4：逆勢增長》
本文摘自《進化的力量4：逆勢增長》

一進超市，我們就看到了一輛購物車。黃碧雲老師問：「你們能看出這輛購物車有什麼不同嗎？」

我們都搖搖頭，黃碧雲老師說：「看不出來也不奇怪，因為你們不經營超市。超市的購物車上通常都會有一個半懸空的伸縮架，這個伸縮架是用來放隨身的包或者衣服的，方便顧客把它們和購買的食品分開。

如果你經營超市就會知道，幾乎所有小孩都喜歡坐在這個伸縮架上，讓媽媽推著走。這很不安全，因為伸縮架的承受力是有限的，萬一斷了，就會傷到孩子。很多超市為此而煩惱。」

賣場封死空隙、加深車身化解摔落風險

「你們仔細看看胖東來的購物車，」黃碧雲老師說，「它是經過特殊設計的。孩子喜歡坐伸縮架，是因為它被設計得方便孩子坐。而胖東來的購物車的伸縮架兩邊是沒有空隙的，放不進腿，因此根本沒法坐。沒法坐，風險不就解除了嗎？

但與此同時，胖東來的購物車設計得比很多超市的購物車都要深。你們知道為什麼嗎？因為胖東來的目的，不是限制孩子的自由，而是降低孩子的風險。如果真的想要坐，請直接坐在購物車裡吧。購物車做得深一些，孩子就不容易從裡面翻出來。」

企業家聽後張大了嘴巴。

我們接著走，黃碧雲老師指著貨架上的標籤，又開始提問了：「看看它有什麼特別之處？」

我們都注意到了，標籤上有一行醒目的字「約 20 個／斤」。

賣場標明「一斤幾個」化解買單尷尬

黃碧雲老師說，你們別小看這行字，它來自顧客的投訴。曾經有顧客抓了一把這種零食裝進袋子裡，然後去結帳，結果一秤，竟然要花不少錢。你想想顧客當時的心情會是什麼樣的？不買吧，很沒面子；買吧，就像被「刺」了一下。無論買還是不買，都覺得不爽。最後，他選擇了投訴。

你可能會想這有什麼好投訴的？不是顧客自己抓的嗎？投訴自己的眼睛不是尺，自己的雙手不是秤？這也太不講理了吧？

（本文摘自《進化的力量4：逆勢增長》作者：劉潤)

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