47分鐘送2單就超時！他親身體驗外送才懂：月入過萬全靠「不看地圖」

這個世界充滿難題，但是，難題總會被解開。只不過，有的時候，這些難題的解題思路可能不在七步之內。那就多走幾步，走 70 步、700 步甚至 70,000 步，走到哥倫比亞的河流邊，走到馬來群島的熱帶雨林裡，走到廣州地鐵站的燈箱旁，甚至走到外送員的電動車上。

2024 年 9 月，我完成了美團要求的所有培訓和考試，正式取得了「眾包騎手」資格。9 月 18 日，貝碧嘉颱風過後的第二天，我開始在上海送外賣。

實地訪查外送的真實門檻

為什麼要去送外賣？

本文摘自《進化的力量4：逆勢增長》

「大不了，我就去送外賣」，你是不是經常聽到這句話？我也是。在很多人心中，送外賣是一項純體力勞動，只要會取餐、騎「小電驢」、敲門就能做，無須腦力勞動。我隱隱覺得，這是不對的。有哪一個職業是不需要用心鑽研，隨隨便便就能做好的？一個都沒有。送外賣，肯定沒那麼簡單。

於是，我上網研究，但網上寫送外賣的文章很多，真正送過外賣的作者卻很少；真正送過外賣的人，大多又沒空寫文章。突然間，我有了一個「大不了」的念頭：大不了，我就去送一次外賣！

在家裡，雲裡霧裡；到現場，探明就裡。送外賣什麼感受？四個字：真不簡單！我問我的騎手師傅蔣海龍：怎麼送才能每月賺到 1萬多元啊？他說：「那你得學會接『連送單』。」「連送單」就是同時接 2 單、3 單甚至 10 單，然後一起送。

47分鐘挑戰「連送2單」驚險超時

9 月 18 日的晚上高峰，我接了我人生中的第一個「連送單」，連送 2 單。先從蓮花路取第一單的餐，再到虹梅路取第二單的餐，然後反過來，先把第二單的餐送到宜山路，再把第一單的餐送到欽州北路。一切要在 47 分鐘內搞定。

師傅問我：「你行不行？」行！怎麼能說不行呢？我立刻跨上了戰車。

第一程還挺順利，我只用 5 分鐘就趕到了蓮花路，取到了餐，然後馬上開啟第二程，趕往虹梅路，取第二單的餐。但這一程就出岔子了。

由於我對路線不熟，所以全程依賴導航軟體。導航軟體給我指了一條捷徑，讓我橫穿一個小社區。於是，我騎進了小社區，左轉右轉，駛向小社區的另一個出口，但是，到了才發現，那個出口早就已經被封了，警衛室都已經倒掉很久了。

我立刻慌了，來不及抱怨，趕緊往回騎，重新找到之前的進口，這花了我很長時間。等我好不容易趕到虹梅路拿到第二單的餐時，時間已經過去了 20 分鐘。算了算，還有 27 分鐘，要送兩份餐，我頓覺壓力有點大。

我趕緊啟動第三程，前往宜山路。緊趕慢趕， 15 分鐘後，我終於趕到了宜山路。

到了辦公大樓下，被告知大樓前不能停車，我只好把車騎回路邊，再跑回辦公大樓。上到 8 樓，一看，傻眼了，這一層根本沒人辦公。我趕緊打電話給客戶，客戶說：「不可能啊，我就在 8 樓。」我只好下樓問，這一問才知道，我把 B 座當 A 座了。沒時間懊惱，我一路快跑來到 A 座，再上 8 樓，把餐送到，點擊「確認送達」。離這一單的超時，只差 2 分鐘，好險！

這時離第二單的超時只剩 7 分鐘，肯定不能如期送達了。我趕緊打電話給客戶道歉，請他再等等。他說，沒事沒事，別著急，路上小心。終於把第二單的餐送到了，超時 3 分鐘。

我有點沮喪，因為我連「連送 2 單」都送不好。我問師傅：「你能同時送多少單？」他說他能連送 7 單。我馬上向他請教：「你是怎麼做到的？」

他說，你必須對路線非常熟悉，你就是導航。你在騎車時，突然來新訂單了，你會怎麼辦？靠邊停下車，打開地圖先看看是不是順路？這樣一番操作下來，訂單早被搶走了。

外送員月入過萬全憑「瞬間判斷力」

所以，一定要拋棄地圖，要做到當耳邊響起「你有一個新的訂單」時，就在腦海裡自動重新規劃路線，能順路的就接，不順路的就不接。只有對路線特別熟悉，你才能形成這樣的「瞬間判斷力」。這種「瞬間判斷力」，而不是單純的勤奮，才是外送員「月入過萬」的祕訣。

我突然意識到，我以前是多麼無知，竟然以為自己去送外賣能實現降維打擊。真正送了外賣才知道，練不出這種「瞬間判斷力」，就算送 1 萬小時的外賣，也還是個新手，而我可能連一個新手都算不上。

這世界上沒有不用心鑽研就能做好的職業，送外賣也不例外。向所有外送員致敬！透過這次送外賣的經歷，我學到了很多，其中很重要的一點是：一定要去實地訪查。

想要為難題找到可以參考的解題思路？那就必須一直在路上。

向那些一線的創業者學習，學習他們因為聰明、因為努力或者僅僅是因為運氣而找到的解題思路。

步履不停，便是得救之法。

所以，過去的這一年，我一直在路上。

（本文摘自《進化的力量4：逆勢增長》作者：劉潤)