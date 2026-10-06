百頁報告沒人看！大企業改用「極簡專案法」：14個關鍵看清冰山全貌

好的專案管理該做什麼？做法對了，專案才是你最好的產品！

專案管理源自系統管理，專案管理被視為是系統管理的應用。基於專案的本質就是系統以及本書的書名為專案管理革命，因此以下我就採用四類的革命面向來系統化探究分析本書。

連約會辦婚禮都是專案！揭密專案管理的「身、心、靈」全貌

〈一〉定義的革命

專案無所不在！專案管理就是專案的身、心、靈全方位管理！

專案並非單指國家建設、營造工程、科技研發、產品行銷等狹隘認知，舉凡與我們日常生活有關的婚禮、旅遊、同學會、論文製作、甚至約會等活動，都可能符合專案的定義，所以我們對於專案「非視不可」。

但是何謂專案？本書作者做了淺顯易懂的定義詮釋。 專案是讓構想成真的有效方法，它的目的在解決問題，或是創造新東西。每一項專案的本質都是獨特的。

本文摘自《世界上最成功的專案》

上述這段話我把它視為是「專案的靈魂」，因為專案的靈魂就是「問題解決」與「創造價值」。 專案需要由具備各種技能與專長的人組成團隊，而且需要一位團隊領導人來驅使團隊行動。

上述這段話我把它視為是「專案的身體」，因為專案的具體執行展現方式就是跨領域團隊的「協同合作」。

一項專案受到時間、預算、設計的限制。專案往往必須透過密集溝通來安排利害關係人的行為。

上述這段話我把它視為是「專案的心智」，專案的心智意念就是要克服各種限制條件來進行有效的「目標管理」與「利害關係人管理」，讓專案能夠「使命必達」。

接著何謂專案管理？ 作者認為，專案管理是幫助人們定義、規劃與成功執行專案的能力、方法與工具。所以作者對於專案管理的定義解讀就相當於專案的身、心、靈全方位管理。

百頁報告誰有空看？掌握冰山全貌的「專案規劃法」

〈二〉做法的革命

化繁為簡，以簡馭繁的系統化思考方法-專案規劃法！

專案報告書基本上就是一項與專案團隊和所有利害關係人之間溝通專案重要資訊的工具，但是如果你看到一份幾十頁甚至上百頁的專案報告，即使資訊齊全，誰又會有時間和精神去咀嚼消化呢？

最有力的溝通與決策工具往往是那些看來最簡單、最實際的方式。本書的「專案規劃法」將專案所需的十四種重要資訊，如：理由與效益、目的與熱情、專案發起人、治理方法、範疇、時間、成本、品質、風險管理、採購、人力資源、利害關係人、變革管理、專案導向的組織，成功地整合在一張圖上，所以只需一張圖便能讓所有與專案有關的團隊與利害關係人迅速瞭解專案的內容與變動，這個方法已經獲得許多大企業的肯定。

如同觀察冰山一般，若只看見了水面上可見的部分，卻忽略了隱藏在水下更大面積的部份，將可能發生撞山沉船的危機。一張圖的專案規劃法能充分有效掌握專案的全貌，如同看見完整的冰山，便能從容避開專案失敗的因素。

看 Nike 如何靠「賣專案」打造賺錢生態系

〈三〉態度的革命 賣專案，不是賣產品！

這是作者希望我們專案管理聚焦在客戶的問題解決，而非產品的賣相。也就是專案如果是賣解決方案就等於可以賣出一個系統，而單賣產品就等於只能賣出系統其中一個元件的概念。正如書中舉例:若是你要跑一場馬拉松比賽，Nike可以為你供應傳統的運動裝備，此外也可以提供一份訓練計畫、一份飲食計畫、一名教練、以及一套監視系統，協助你達成你的夢想。

全球商學院搶列必修課的背後真相

〈四〉教育的革命

時代升級！ 教育也要升級！

最後本書作者認為專案領導人是未來的執行長，如何培養更優秀的專案領導人還是要從學校教育著手，方為真正治本的對策。所以他大聲疾呼全球的商學院在企管碩士班（MBA）與高階企管碩士班（EMBA）都要大量增設專案管理的相關課程並儘量列為必修課程，以因應破壞性創新時代專案越來越重要的趨勢。

（本文摘自《世界上最成功的專案》作者：安東尼奧．尼托—羅德里格茲 譯者：李芳齡)