活到120歲是福是禍？抗老醫學背後的殘酷真相：人類恐走向「壽命階級化」

我現在的歲數和我祖父母去世時差不多，但身體仍然保持活躍，這樣的生活方式，是我祖父母在人生最後十年難以想像的。如今，人們愈來愈常活到90 歲或更年長才過世。

我的個人經驗不過反映了全球人口在過去數十年的變化。幾乎在世界上每個地區，65 歲以上人口的規模與比例都在增長。高收入國家老年人口的比例目前接近20%，而且預計到了2050 年，世界許多地區的老年人口都將加倍。

活更久卻無人撫養？少子高齡夾擊下的「全球退休定時炸彈」

同時，新生兒數量正在下降。這個現象最早在已開發國家發生，如今在全球各地愈來愈常見。這代表勞動者日益減少，卻要支撐未來愈來愈多的退休人口。亞洲某些國家日後的退休人口，可能高達勞動人口的兩倍。

本文摘自《老化可以改變嗎？》

很多老年人還需要10 年、甚至20年昂貴的醫療照護。在社會安全網薄弱的國家，老年人要不是只能依賴家人，就只得自立自強，因此需要維持身心健康。即使是在老年福利比較健全的國家，人口老化對退休金與社會安全計畫也將造成巨大的壓力。

壽命延長將給社會帶來巨大影響。目前各國的退休計畫，幾乎都設定人民在65 歲左右停止工作。這些措施推行的當下，人們在退休年齡後一般只能再活幾年，現在卻能再活20 年。

從社會和經濟角度來看，這是一顆正在滴答倒數的定時炸彈，因此不意外的，全球各國政府都熱中於資助老化研究，以改善老年人的健康，希望這部分的人口能維持更久的生產力與獨立性，並降低對昂貴照護的需求。

活到120歲是福是禍？關鍵在於能否「壓縮疾病期」

如果延長壽命卻沒有壓縮疾病期，只會讓問題惡化。但如果研究人員能夠成功對抗老化並且壓縮疾病期，我們很可能看到這種情境：人們健康活到100 歲以上成為常態，甚至可活到接近目前的120 歲自然極限。從任何個人來看，這或許是看似美好的結果，但對於社會來說，將有難以預料的深遠後果。

當顛覆性的重大科技出現時，我們不一定能夠好好理解其中可能衍生的長遠影響。例如就在不久之前，人們欣然接受了社群媒體，卻幾乎沒有思考潛在的後果，例如失去隱私、大企業把個人變成收益來源、政府監督人民，以及傳播錯誤資訊、偏見與仇恨。

我們不能再犯同樣的錯誤，盲目採用嶄新的抗老科技，不知不覺走進一個我們還沒準備好要面對的世界。那麼，延長壽命可能有什麼後果？

數據揭露殘酷現實：富人連壽命都贏在起跑點

其中一個後果可能是更嚴重的貧富不均。富人與窮人的預期壽命現在已有巨大差距，即使在全民都有公共醫療保障的英國，貧富壽命的差距也有大約十年，健康年數的差距更幾乎是兩倍。

窮人不只壽命較短，而且有更多時間過著健康不良的生活。美國的情形甚至更糟，最富有的人比最貧窮的人大約多活15 年，而且在2001 至2014 年之間，這個差距實際上還擴大了。

醫學進展向來容易擴大不平等。從歷史上來看，最先受益的總是先進國家的富人。一段時間之後，這些國家的其他人也許能受益，但取決於健康照護制度與保險公司，是否認定新的治療方式有必要。

在此之後，醫療進展最終才會傳播到世界其他地方，但也只有負擔得起的民眾才能受益。在世界各地人民的健康與經濟狀況上，都能看到這種現象。因此，老化研究的任何進展可能同樣會加劇不平等。

抗老專利若遭壟斷 人類恐永久分裂成「兩種階級」

但不同於其他的不平等，生命品質與長度的不平等不只可能自行持續，還可能擴大不平等的狀況。經濟狀況良好的白領階級可以活得更久、工作得更久，累積更多財富傳給後代，使不平等的情形更加惡化。

除非醫療變得便宜且不受專利控制，例如降膽固醇的斯他汀類藥物或降血壓藥物，否則我們很可能面臨的潛在危機是，人類將有兩種永久的階級：一種階級享有更長的健康壽命，另一種則沒有。

（本文摘自《老化可以改變嗎？》作者：文基．拉馬克里希南 譯者：徐仕美)