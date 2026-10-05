除了人類只有虎鯨會停經？中年突然無法生育…演化背後藏著「婆媳心機」

人類壽命在過去一個世紀裡延長了，這讓我們注意到另一個與老化有關的奇特現象，而且幾乎是人類獨有，那就是停經。除了虎鯨等少數物種，大多數雌性動物在生命將盡之時都還可以繁殖，然而人類婦女卻在中年突然失去生殖能力。相較於男性繁殖力漸進衰退，女性這種突如其來的改變也是件怪事。

你或許以為，如果演化選擇的是傳遞基因的能力，應該會讓我們在活著時盡可能繁殖。那麼，為什麼女性在相對早期的生命階段就停止繁殖？

本文摘自《老化可以改變嗎？》

這可能是問錯問題了。我們最相近的親戚，例如大猿，停止生育的年紀也差不多，是在將近40 歲時。差別在於牠們到達這個歲數後，通常不久便會死亡。在人類史上的大部分時間中，多數女性也在停經後不久死亡，甚至更早。所以真正的問題或許不是為什麼這麼早停經，而是為什麼女性停經後還能活這麼久。

人們要等最小的孩子自食其力之後，才能確定已完成傳遞基因的生育使命，而且人類的童年期格外漫長，孩子在這段時期必須依賴父母。停經的出現，可能是為了保護婦女免於老年生產的高風險，讓她們活得更久，照顧已生下的孩子。

這一點也可用來解釋，為什麼男性到生命更晚期還有生殖能力，因為他們的風險並沒有增加。所以停經或許是一種適應，讓婦女的子女有最大的機會長大成人，把基因傳播出去。這就是所謂的「好母親假說」。

的確，雌性在生殖年齡之後依然活很久的少數物種，後代都需要母親的長期照顧。然而即使是這些物種，繁殖力也是逐漸衰退，不像停經那樣戛然而止。例如大象，雖然繁殖力隨著年齡下降，但晚年仍可生育，與人類不同。相同的，儘管我們觀察到黑猩猩在生育年齡過後依然存活，但牠們的停經其實發生在壽命快要結束的時候。

解釋停經起源的「祖母假說」，把前述想法往上推了一個世代。提出這個假說的是人類學家霍克斯（Kristen Hawkes），她認為如果女性可以幫忙照顧孫子女，提高孫子女的存活率和生殖能力，活得更久就很合理。但也有人主張，為了提升孫子女的存活率而放棄傳遞自身一半基因的機會，對女性來說並不划算，因為孫子女只帶有自己四分之一的基因。

另一種觀點來自虎鯨研究，認為停經是避免世代衝突的方法，虎鯨是少數有停經現象且過著群居生活的物種之一，和人類一樣。在群體中繁殖的一些物種，年輕雌性的繁殖會受到抑制，成為有繁殖力的年長雌性的助手。

但在人類社會，年輕與年長雌性生殖重疊的情形很輕微，在下一代開始生小孩時，婦女通常已停止生育。幫助婆婆生育更多孩子，對女性來說沒有益處，因為她和那些孩子之間沒有共同的基因。然而，協助媳婦生育孩子，是在傳遞自己四分之一的基因給孫子女。因此對女性來說，最佳策略是停止生育，轉而幫助媳婦生育後代。

但停經也可能只是因為雌性擁有的卵子數目，已經演化得與野外生活的平均壽命相符。目前任教於阿拉巴馬大學伯明罕分校的奧斯泰德（Steven Austad）指出，停經可能根本不是適應結果，並不是因為有利於擔任母親或祖母角色。

人類大約在四萬年前開始變得比尼安德塔人或黑猩猩長壽得多，因此人類卵巢的老化，或許只是因為沒有足夠的時間演化，還來不及適應壽命的延長。在缺乏明確的實驗證據下，科學家很愛爭論不休，尤其是演化生物學家。

（本文摘自《老化可以改變嗎？》作者：文基．拉馬克里希南 譯者：徐仕美)