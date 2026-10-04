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有價證券信託 守護家族財富

經濟日報／ 林志吉
隨亞洲資產管理中心政策推動滿周年，金管會持續推動高資產客戶服務、家族辦公室及信託制度發展，並積極完善相關法制及稅制環境，逐步建構具國際競爭力的資產管理生態系。示意圖。圖／AI生成 吳明麗
隨亞洲資產管理中心政策推動滿周年，金管會持續推動高資產客戶服務、家族辦公室及信託制度發展，並積極完善相關法制及稅制環境，逐步建構具國際競爭力的資產管理生態系。示意圖。圖／AI生成 吳明麗

隨亞洲資產管理中心政策推動滿周年，金管會持續推動高資產客戶服務、家族辦公室及信託制度發展，並積極完善相關法制及稅制環境，逐步建構具國際競爭力的資產管理生態系。

於此同時，全球正迎來大規模財富移轉與世代交替浪潮，根據瑞銀（UBS）最新發布的《全球新世代報告》，未來20至30年間全球將有高達83兆美元的財富進行跨世代移轉。台灣亦進入家族財富傳承與企業接班的重要階段，面對第一代創業者陸續退休及交棒需求、跨境資金流動、多元資產配置，如何兼顧股權穩定、家族治理及財富傳承，已成為高資產客戶關注的重要課題。

在眾多傳承工具中，「有價證券信託」因兼具股權管理與財富傳承功能，近年受到企業主、家族企業及高資產人士高度關注。透過各種不同的信託架構，例如「本金自益、孳息他益」、「本金他益、孳息自益」及「股權控管信託」是最常見的規劃模式。

對於長期持有股票的投資人、大股東或高資產客戶而言，許多人希望及早規劃下一代財富傳承，但又擔心過早移轉股權可能影響財產掌控、公司治理或造成股權分散。透過「本金自益、孳息他益」的有價證券信託模式，委託人將股票交付信託後，保留股票本金受益權及相關控制權，而將股利、配息等孳息受益權指定給子女或家族成員。

此種安排最大的特色，在於股權本身並未立即移轉，因為股票信託期間，本金受益人仍是父母，並不影響股東會權利及內部人資格；若為公司經營者，也可維持對企業經營及股權安排的穩定性。另一方面，透過指定子女成為每年股票股利或現金股利的受益人，可逐步進行財富傳承規劃，並運用該資金支持子女創業夢想或人生發展需求，展現父母的關愛。在稅務規劃方面，受益權價值可依相關規定折算計算，有助於提高財富移轉效率並降低一次性移轉的稅務負擔。

「本金他益、孳息自益」的信託安排則著重於有規劃地將資產透過信託贈與給下一代，此種安排的好處，在於委託人得以提前完成資產傳承規劃，同時保留未來現金流，信託期間所產生的股利收益，仍由委託人享有，維持退休後所需的生活資金來源。透過信託機制，委託人可事先約定股票交付的時間、條件及管理方式，即使已將本金受益權安排給下一代，受益人只能依信託契約約定取得或處分股票，較能避免因下一代過早取得資產而產生管理上的不確定性，使資產得以依委託人的規劃有序傳承，讓傳承規劃與退休準備得以同步進行。

對家族企業而言，傳承最大的挑戰往往不是財富不足，而是股權分散、接班安排及經營權穩定問題。因此，愈來愈多企業主透過股權控管信託建立家族治理機制，讓股權傳承與企業永續發展得以兼顧。

若股權已移轉至第二代名下，可採「自益信託」架構，由子女擔任委託人兼受益人，並由家族指定成員擔任股票運用決定權人。當公司召開股東會或進行董監事改選時，可依家族整體規劃統一行使表決權，維持經營權穩定。若進一步規劃第三代傳承，則可透過「他益信託」架構，由第一代擔任委託人、第三代擔任受益人。透過信託安排，孫子女可享有股息收益，但股票本身仍依契約管理，待符合約定條件後始得取得，有助於兼顧隔代傳承與資產保全。

近期行政院跨部會協商已針對「連續受益人信託」的存續期間及課稅原則獲致共識，讓外界看見「富過三代」在台灣落地的可能性。未來在符合一定條件下，後順位受益人因條件成就取得受益權，將不涉及贈與稅與遺產稅問題，使信託更有機會成為跨世代財富傳承的重要平台。

（作者是信託公會秘書長）

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