厚書讀完總記不住？AI摘出重點後「關掉螢幕做1件事」才算真正懂了

AI如何與費曼學習法完美結合？

如果說費曼學習法是一種最有效的學習方式之一，那麼AI就像是給這套方法裝上了「助推器」，讓它變得更智慧、更高效。

很多人用AI只是為了查資料、找答案，但如果把AI和費曼學習法結合起來，你會發現：AI不只是資訊檢索工具，更可以成為你的學習搭檔，幫你訓練表達、發現知識漏洞，讓你的學習更上一層樓。

本文摘自《費曼學習法》

AI負責檢索資訊，你負責講解和歸納。在傳統的學習過程中，我們往往需要花大量時間去翻書、查資料、做筆記，而AI可以幫你把這些瑣碎的事情搞定，讓你把更多精力放在真正重要的事情上——理解、講解、歸納和應用知識。

正如前文所提到的AI的角色那樣，你可以將它當作你的「思維助手」。這位助手最大的差別在哪？在於提問的方式。如果你問的是「相對論是什麼」，它會給你複製貼上一堆教科書語言；但如果你問的是「用生活比喻解釋相對論，比如開車的人看到光速變化，會發生什麼」，AI就會像你身邊那個熱心但知識豐富的朋友，耐心地給你講一段你真能聽懂的解釋。

這個過程，省下了你在海量網頁中「扒答案」的精力，也減少了你因為看不懂而產生的挫敗感。

當你面對一篇五十頁的論文或一本四百頁的學術書時，AI還能幫你做「摘要助手」。是的，它能迅速提煉出論文的核心觀點，幫你梳理出論文的邏輯結構，但請記住，這只完成了第一步。

真正的學習，仍需要你動腦——用自己的語言把這些觀點再說一遍，把它們裝進你自己的知識體系裡。就像閱讀說明書和親自拆裝機器的差別——前者是理解，後者是掌握。

一個非常實用的方法是，讓AI先幫你總結某個主題的三個關鍵觀點，然後你關掉螢幕，嘗試自己用最簡單的方式複述一遍。你可能會發現，原本「覺得懂」的知識，其實還未完全掌握。這正是「知識壓縮」的過程：當你能用一句話講清楚一件複雜的事，那才是理解的極致。

所以，別把AI當作一個「知識倉庫」，而應當作你桌邊的白板，在一問一答之間，不斷幫你校準、精煉、打磨你的認知。你不是在讓AI替你學習，而是在和它一起練習：練提問，練總結，練表達，最終練出你自己的學習系統。

讓AI成為你的「對話學習夥伴」，幫助你訓練表達能力。

費曼學習法的核心在於——如果你無法把它講得簡單明瞭，那就說明你還沒有真正理解它。過去，我們只能在課堂上向朋友或老師講解，但現在AI可以成為你的「假想聽眾」，隨時隨地幫助你訓練表達能力。

（本文摘自《費曼學習法》作者：周豔芳)