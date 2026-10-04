螢光筆畫滿整頁是假學習？專家揭做筆記陷阱：反而製造「短時記憶障礙」
輸入型學習的弊端。
學習是一個充滿未知與挑戰的過程，但許多人在學習中卻常常陷入一種「輸入迷幻」的狀態。他們不斷獲取資訊、整理筆記、刷題備考，表面看似努力，卻無法取得預期的成果。
這種現象背後的問題並非簡單的時間分配不當，而是深藏在學習行為中的三個陷阱：短時記憶堆積、缺乏深度理解，以及過度依賴外部資源（見圖5-2）。
一、短時記憶堆積：高亮筆記症候群的隱患。
在學習的過程中，許多人養成了大量做筆記、用螢光筆標記重點知識的習慣。他們堅信，只要標記得夠多，記憶便會更加牢固。然而，事實證明，這種行為更多是一種心理安慰，而非真正的學習。
短時記憶堆積是這種現象的根源所在。大腦在接收資訊時，會優先將其存儲在短時記憶中。
如果沒有經過深度加工或主動提取，這些資訊很快就會被遺忘。螢光筆的作用僅僅是給大腦提供了一個視覺刺激，卻沒有啟動大腦深層次的認知加工。
學習者會誤以為筆記越多、標記越多，理解就越深入，而實際上，他們只是滿足於標記行為帶來的「完成感」。這就是所謂的「高亮筆記症候群」。
我記得自己上大學的時候會在每頁書上用多種顏色標記關鍵字，甚至用螢光筆塗滿整段文字，但當回顧筆記時，我卻發現無法用自己的語言複述出核心內容，當然也無法對知識實現真正的理解。這種依賴短時記憶的方式，忽略了學習的關鍵步驟——對資訊的主動整合與表達。
有關研究表明，主動提取和複述才是將短時記憶轉化為長時記憶的核心機制。因此，與其執著於視覺上的「完成感」，學習者更應關注如何透過複述與應用加深對知識的理解。
二、缺乏深度理解：題海戰術的表面功夫。
除了高亮筆記症候群外，另一種常見的輸入型迷幻表現是題海戰術。在面對複雜知識時，許多人傾向於透過大量刷題來填補自己的不安感，認為只要練得足夠多，就能掌握一切。
然而，學習者運用題海戰術，往往只會停留在表面的熟悉階段，而非真正理解知識的本質。這背後的問題在於缺乏深度理解。
當學習者無法理解知識的內在邏輯時，他們更願意選擇透過重複練習來獲得安全感。
比如，一些學生在準備考試時，會不斷重複練習已經熟悉的題目，而避開真正具有挑戰性的題目。這種行為雖然能夠在短期內提高某些題型的熟悉度，但並不能幫助他們應對新的問題情境。
（本文摘自《費曼學習法》作者：周豔芳)
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