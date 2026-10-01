《「我是有錢人」迷思813》如果主動式ETF連大盤都打不敗 還真的不如不買！

前一陣子，連續看到媒體上有不少文章，大談「某某主動式ETF績效大贏0050」的論點。這樣的觀點乍看起來，就是0050等這類被動式ETF「一點也不值得投資」。但實質上，它卻有以下兩大誤區：

錯誤一、類比錯誤。以台股為例，屬於被動式市值型ETF的0050，其選股邏輯就是期望100%複製一整個台股。也就是說，它本就是台股的小型縮影，其績效表現自然就與大盤相符，且基本上是同幅漲跌。

但是，主動式ETF就完全不同了。其投資邏輯原本就在於「打敗大盤」，也就是投資績效要比市場大多數都要好。如果主動式ETF的績效，連追蹤大盤表現的被動式ETF都打不敗，那投資人又有何必要，花更高的成本買主動式ETF呢？

要知道，主動式與被動式ETF的交易成本，除了證交稅與買賣手續費是相同之外，無論在經理費及保管費上，主動式ETF都遠高於被動式ETF（主動式ETF的總內扣費用，最高可以是被動式ETF的3倍左右）。儘管這筆高出的費用成本，是為了支付研究與操盤團隊薪資，但長期下來，一定會讓投資人的實質獲利侵蝕不少。假設績效又不及大盤，投資人不就是「雙重損失」？！

錯誤二、以短期績效「定江山」。若是衡量一檔投資標的「是否值得投資」，其績效表現原本就不能只看短期（例如三年、五年，甚至只有一年、半年或三個月），而必須納入長期數字。

以台灣為例，主動式ETF正式上市的時間，是2025年5月。也就是說，主動式ETF的績效表現，最長的也不過一年多。且根據國外一份長達20年的資料顯示：1年期內，只有約有 33% 的基金，能打敗大盤（有67%落後大盤）；10年期中，僅剩約 14.4% 的基金，能打敗大盤（85.59%是落後大盤）；15年間，只剩約10% 的基金，能打敗大盤（89.93%會落後大盤）；時間拉長到20年間，只有約 7.4% 的基金，還能成功生還並打敗大盤（92.6%都落後大盤）。

看到這裡，投資人可能會繼續追問：如果「不能打敗大盤的ETF」不能買，那麼，如何選到一檔能打敗大盤，甚至可以超越同業的主動式ETF呢？對此，筆者認為答案是「很困難」。

理由很簡單，套用《Yahoo Finace》的一篇文章裡的標題—「如果九成的專業經理人，都無法打敗S&P 500指數，為什麼你認為你可以」？就算主動式ETF的發行機構，聘請了眾多的研究人員及投資專家，進行專業的分析及操作後，卻依舊有八成的主動式ETF，連「打敗大盤」這個基本功課都做不到，投資人又如何能常年精準地，選到那少數（7.4%）可以連續20年，都可以打敗大盤的標的？

此時，也許會有投資人再度提問：就算0050這類追蹤大盤指數的被動式ETF，在大盤大跌時，也同樣會跟著下挫，那不就代表投資這類標的，一樣無法面臨「賠錢」的命運？

因為自0050從2004年成立以來至今，總共有13次超過10%以上的跌幅。其中最深的跌幅，還是在金融海嘯期間發生的55.79%。

儘管自最低點起算的回復原點日程不一（最短可能兩個多月；最長則是由2008年11月20日的低點，一直到2014年5月23日才漲回原價位，總共花了5年多），但依舊值得長期投資人期待，並且採行的策略是：

首先，只要放長線投資，投資人終究能夠再等到「花開月圓」的資產增長。

其次，假設投資人在下跌期間，持續進行「定期（不）定額投資」，就算價格只恢復到原點，投資人也還能「贏得更多」。

再者，在行情未確定「見底」之前，千萬別大筆金額一次押注，甚至是借錢投入。反而應該保有一定的現金在手，才能在行情相對較低的底部，買到更多便宜的單位數，以便能讓資產回升或翻倍的時間更加縮短。