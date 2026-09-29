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AI秒給完美解答卻記不住？ 別再單向聽課，用費曼學習法「反向講給它聽」

聯合新聞網／ 商周出版
別被AI完美解答騙了！單向看懂不等於真學會，若不主動用白話重述，你終究只是資訊的搬運工。 示意圖／ingimage
別被AI完美解答騙了！單向看懂不等於真學會，若不主動用白話重述，你終究只是資訊的搬運工。 示意圖／ingimage

費曼學習法的核心之一是「用自己的話解釋」，但並不是所有人都能隨時找到願意聽你講解的朋友或同學。好消息是，在AI時代，我們可以讓人工智慧充當「費曼教練」，幫我們優化講解、檢查理解漏洞，甚至生成個性化的學習材料，讓學習變得更加智慧高效。

當你向AI提問時，它通常能在幾秒鐘內給出一些條理清晰、邏輯嚴謹的解釋，這讓人不禁好奇：AI的講解是不是比我們自己講得更好？

本文摘自《費曼學習法》
本文摘自《費曼學習法》

的確，AI擁有海量的知識儲備，能夠迅速檢索、整合資訊，並可以用不同風格解釋同一個概念。

你可以讓它「用五歲孩子能聽懂的方式」講解相對論，也可以讓它用足球比賽比喻時間膨脹，它的表達方式多樣，幾乎不會遺漏關鍵點。相比之下，我們自己講解時，可能會忘掉某個細節，或者表達得不夠精準。

但問題在於——被AI講明白≠你真的理解了。

如果你只是讓AI解釋，而自己不去重述、不去講解，那麼你只是在「聽課」，並沒有真正掌握知識。而費曼學習法強調的是「用自己的話講出來」，只有這樣，你才能發現自己是否真的理解了這個概念。

所以，真正的學習方式應該是這樣的：先讓AI講解，然後你用自己的話重新講一遍，最後讓AI複述你的講解，看看它能否準確理解你的意思。如果AI能夠正確複述，那說明你真的掌握了；如果AI回饋說「你的解釋不夠清晰」，那你就需要再深入思考。

換句話說，AI不是你的「老師」，而是你的「練習對手」。它不會代替你思考，但可以讓你的思考變得更高效。

如何用AI生成個性化的學習材料？

在過去，我們獲取學習資料的方式是固定的——一本課本、一堂講座、幾張 PPT。而在AI時代，你可以讓AI根據你的需求，生成真正「量身定制」的學習材料，讓學習變得更加精準高效。

你可以讓 AI 做什麼？

‧用不同方式解釋同一概念：

「用日常生活的例子講解熵增定律。」

「用搞笑的方式解釋電磁感應。」

「假設我是十歲的孩子，請告訴我什麼是黑洞。」

‧生成練習題，檢測自己是否掌握了知識：

「請給我出五道關於費曼學習法的測試題。」

「請根據我的錯誤，告訴我哪個部分的理解還不到位。」

‧幫你整理學習筆記，生成心智圖：

「請總結這篇論文的核心觀點，並列出三個關鍵結論。」

「幫我把這本書的主要內容整理成心智圖。」

（本文摘自《費曼學習法》作者：周豔芳)

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