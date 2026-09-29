在咖啡館聊通膨卻講到結巴？費曼學習法揭密：能用白話教人，才是真懂了

你有沒有試過，在咖啡館裡，向朋友解釋「什麼是通貨膨脹」？本來只是想談談最近物價怎麼又漲了，結果發現自己繞了一大圈也講不明白，甚至越解釋越亂。這個時刻，就是「費曼學習法」悄悄出場的最佳時刻。

你重新思考——什麼才是「通貨膨脹」？它和錢包「變瘦」之間到底有什麼關係？於是你改口說：「你想像一下，原來一杯咖啡賣二十元，現在賣三十元，但你的工資還是原地踏步。你的錢，其實『縮水』了。」朋友點點頭，你也突然明白：我是真的懂了。

本文摘自《費曼學習法》

很多時候，真正的理解，正是從這種「試圖教授」別人中冒出來的。在講的過程中，我們才意識到自己原來只是「以為自己懂了」。就像有人在向孩子解釋牛頓第一定律時，說著說著突然卡住：「為什麼沒有外力就能一直運動呢？」

於是他去查資料、找例子，才終於明白：不是物體非要停下來，而是這個世界從來沒有真正的「無摩擦」環境。從那以後，他再講這條定律時，會說：「你推一個滑板，它會慢慢停下，不是因為它想停，而是地面一直在『拉住』它。」這就是「生活化教學」的魅力。

你把知識搬出教科書，讓它和熱咖啡、滑板車、柴米油鹽有了連接。你不再害怕「講不好」，因為每一次講不好，都是在發現「我還可以更懂一點」。

你不是在教別人，是在借別人來雕刻自己。而這個過程中，也發生著一種更微妙的變化：你的信念，開始變得「有根」。當你把抽象的概念嵌入具體的情境，你會開始相信「這個知識的學習不單是為了考試，更為了應用於生活」。

你對知識的信心，不再來自分數，而是來自一次又一次在現實裡「用上它」的滿足感。你會在用心理學解釋朋友的選擇時感到自豪，在用經濟學分析房價漲跌時感到篤定，在用科學告訴孩子「為什麼不能只吃糖」時感到有責任心。

「教授」別人從來不是高高在上的姿態，而是對知識最謙卑的回饋方式。它不是把東西「說出來」，而是把知識「活出來」，活成一句話、一個例子、一場對話。最好的教學，往往不是在講臺上，而是在我們願意耐心講給某一個人聽的時候開始的。它不應僅限於理論來傳遞，還可以嘗試透過實際應用來教學。

例如，在學習統計學時，我們可以透過實際資料分析來向團隊展示方法的應用價值。這種實踐性的教學不僅讓知識更加生動，還使信念更加貼近實際需求，從而形成深刻的內化。

（本文摘自《費曼學習法》作者：周豔芳)