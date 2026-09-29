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刷完短影音腦袋一片空白？別把資訊當知識：學會「有所不學」才是關鍵

聯合新聞網／ 商周出版
每天刷手機看似學了很多，轉身卻講不出來！資訊只是原料，未經主動加工就像玻璃留不住痕跡。 示意圖／ingimage
每天刷手機看似學了很多，轉身卻講不出來！資訊只是原料，未經主動加工就像玻璃留不住痕跡。 示意圖／ingimage

過去，學生學習一門課程，通常是聽老師講解、抄筆記、做練習，然後靠反覆記憶來掌握知識。整個過程往往是線性的、單向的，我們更多是被動接受學習。而現在，AI 時代的學習方式則更加多元，學生可以透過互動式學習、個性化學習、智慧回饋等方式，讓學習變得更加主動和高效。

傳統時代的學習特點：

‧線性獲取知識（課本、老師講解）。

‧以死記硬背為主。

‧回饋滯後（考試後才知道自己掌握得如何）。

AI時代的學習特點：

‧非線性獲取資訊（隨時隨地獲取所需知識，如DeepSeek、短影音講解）。

‧智慧輔助理解（AI可以即時解答疑問、提供個性化講解）。

‧即時回饋（AI可以檢測學習盲區，提供針對性練習）。

換句話說，AI時代的學習更像是一次個性化探索之旅，而不是單向的資訊輸入。有了AI，我們獲取資訊的方式變得更加便捷，但問題也隨之而來——資訊的碎片化讓很多人感到焦慮。

本文摘自《費曼學習法》
本文摘自《費曼學習法》

試想一下：你想學費曼學習法，打開搜尋引擎，結果跳出幾十萬條相關文章、影片、播客、論壇討論……你該從哪裡開始？哪個資訊最可靠？如何把這些零散的資訊整合成自己的知識體系？這正是現代學習者面臨的最大挑戰：資訊超載，知識碎片化，缺乏系統性。

我們生活在一個資訊如潮水般湧來的時代，眼前充斥著短影音裡的快節奏教學、社群平台上的「十分鐘掌握○○技巧」、社交媒體裡碎片化的知識小技巧。每一天，我們都可能在刷手機的間隙「學」了很多，可一轉身，卻什麼也講不出來。

資訊進了腦子，卻沒有留下痕跡。大腦仿佛成了一塊光滑的玻璃，資訊來了又走，什麼也黏不住。這並不是因為我們不努力，而是因為我們常常陷入了一個誤區：以為接觸了很多資訊，就是掌握了知識。

但真正的學習，不是資訊的堆積，而是意義的提煉與結構的建構。資訊如同原材料，而知識才是我們透過主動加工、拆解、組織之後構建出來的東西。就像魯迅說的：「哪裡有天才？我是把別人喝咖啡的工夫都用在工作上的。」在學習這件事上，天賦不如方法重要，而方法的背後，是選擇和整合的能力。

資訊洪流裡的立足之道：高手第一步先學會「有所不學」

要在資訊的洪流中站穩腳跟，首先我們必須學會有所不學。我們需要從無限的資訊池中主動篩選出那些值得學習的內容，比如經過時間驗證的經典書籍，或結構完整、邏輯清晰的優質課程。

這就像逛菜市場時的主婦，她不會被攤位上的花哨吆喝所迷惑，而是徑直走向那家她信任已久的老店，知道那裡永遠能買到新鮮、實在的好東西。

而當篩選的內容越來越多，我們便進入了「整理」的環節。這時候，人工智慧成了我們手中的好幫手。借助AI，我們可以將散亂的學習筆記匯總成結構化的圖譜，把一本書的核心觀點提煉成簡潔的摘要，甚至讓語言模型幫我們檢測思維邏輯中的漏洞。

這就像過去人們用算盤計算，現在我們借助計算機。AI不是取代了我們，而是解放了我們，讓我們把更多的注意力放在理解和創造上。

（本文摘自《費曼學習法》作者：周豔芳)

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