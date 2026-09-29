送小孩去學程式？小心白忙一場！AI包辦一切後... 最值錢的卻是「軟實力」

最近我在國內外的大小演講結束後，不分國籍的聽眾紛紛有這樣相同的疑惑：「AI 已經發展成這樣，我們到底要教小孩什麼？」工作者則是問：「我該學些什麼？」我認為，首先「不要」去想像孩子未來會從事什麼職業，並用這個方式回推要教小孩什麼。

別再幫孩子選職業

因為我們不知道未來會有什麼職業被消滅或是被創造出來，而且你並不知道孩子的興趣是什麼。無論有沒有AI，「幫孩子規劃他們要走的路」這種想法早已不適用。前方的路看不清楚，世界早已是一個高度無法預測的環境。你只能幫下一代準備好「選擇的機會」。

本文摘自《智慧通膨下的新商機》

答案其實很簡單，早期把孩子的基本功全部打好，包括語文、歷史、藝術、數學、科學、程式等，這些我們以前就在學的東西。你會問，這些東西不是AI 都做得比我們好嗎？還有學的必要嗎？

沒錯，但如果你是抱持全然的悲觀主義，並且以此為停止學習的藉口，那麼你可以直接放棄，當AI 的人肉電池就好了（但人體的發電效率其實很差，要當電池也不夠格），這也不在我們討論的範圍。

過去的「專業」全變通識

下一代要面對的，是那些我們過去視為專業的科目，大部分都變成了現在必須了解的「通識課程」。

因為人類的知識在每個領域都累積了許多年，所以世界經濟論壇早在十年前，就把識字、數字概念、科學常識、IT 技能、財務觀念、邏輯思考、文化理解及公民素養等設定為「通識」（孩子確實愈來愈辛苦，因為我們以前列為「通識」的知識並沒有這麼多）。

AI 學不會的「做人做事」軟實力

在基本功之外，我們更需要關注「軟實力」。因應科技時代與全球化的挑戰，台灣教育部也列出21 世紀學生需要的關鍵能力，包括創造力、溝通協調、團隊合作、批判性思考和解決複雜問題等能力。

這些能力聽來可能有點像學術口號，但說白了，全是AI 學不會的「做人做事」能力。試想，如果一個孩子只會死背公式，遇到沒看過的問題就當機，那跟AI 有什麼兩樣？如果他具備「批判性思考」能力，當AI 給出錯誤、偏頗的答案時，就能敏銳察覺不對勁，甚至反過來引導AI 找出正確解方。

如果他有「溝通協調」、「團隊合作」等能力，還能把幾個各有專長的同學兜在一起，共同完成一個AI 無法實作的科展專案。在知識取得門檻大幅降低的今天，能整合資源、解決未知問題的軟技能，才是讓孩子未來在社會上立足、不被輕易淘汰的護城河。

不懂底層邏輯，你拿什麼握住駕馭 AI 的韁繩？

再將這套基本功與軟實力的邏輯放回職場與工作者身上，情況也一樣。不論是行銷、業務、產品經理，都必須把基本功打好。

AI 雖然能快速寫出一篇行銷文案、跑出精美的業績報表，但要是你不懂行銷心理學的底層邏輯，怎麼知道AI 寫出來的東西能不能打動消費者？如果你沒有扎實的商業思維和財務觀念，如何判斷那份報表有沒有邏輯漏洞？基本功，是用來「駕馭」AI 的韁繩。

人性與軟實力才是核心優勢：當 AI 包辦中階認知任務，職場最具價值的能力就回歸制定策略與人際互動，因為領導力、創意、批判性思考、跨領域溝通這些「做人做事」的能力，是 AI 學不會的技能。

基本功是駕馭 AI 的韁繩：不懂行銷心理學，就無法判斷AI 寫的文案能否打動人；沒有財務底蘊，就看不出 AI跑出的報表有無邏輯漏洞。基本功不是用來跟 AI 競爭，而是用來駕馭 AI 的韁繩。

工程師從「碼農」升級為「建築師」：氛圍編碼讓人人都能當初階工程師，但 AI 無法判斷流量放大百倍會不會崩潰。沒有扎實基本功，連當 AI 審查員的資格都沒有。高階主管最需要使用AI：AI 時代最迫切需要善用AI 的是公司高層，因為高階主管掌握的「情境資訊」最豐富，能讓AI 發揮最大的槓桿效益。

擁有面對多變環境的瑞士刀：面對不可預測的未來，除了必須擁有「多功能基礎能力工具包」，還要搭配自信、自我管理、自學三項核心能力，才能在變動世界中游刃有餘。

（本文摘自《智慧通膨下的新商機》作者：程世嘉, 蕭玉品／採訪整理)