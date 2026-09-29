快訊

72歲皇冠雜誌熄燈！台灣最長壽的文學雜誌之一 12月出版最後1期

台股收跌392點失守48K 觀望地緣政治、油價及記憶體大廠股價

蘋果公開iPhone 18 Pro設計圖 為何不怕被抄襲？

聽新聞
0:00 / 0:00

AI「學歷」念到大二、超車人類平均水準「行政與初階白領最危險」

聯合新聞網／ 天下文化出版
Anthropic 數據顯示，AI 能處理的認知任務已相當於念到大二（14.4 年教育）。 示意圖／ingimage
Anthropic 數據顯示，AI 能處理的認知任務已相當於念到大二（14.4 年教育）。 示意圖／ingimage

在AI 時代，資料輸入、基礎翻譯、會議紀錄整理等「認知型任務」的價值，正在快速降低。

為什麼這麼說？當AI 的智商已經達到130 時，就能代勞那些依賴既定規則、記憶、模式識別和語言理解來處理資訊的工作。

很多東西其實不用拍腦袋、自己在那邊想破頭，可以交由AI 處理。

本文摘自《智慧通膨下的新商機》
本文摘自《智慧通膨下的新商機》

數據已經把這件事量化出來了。Anthropic 在2026 年1 月發布的〈Amthropic 經濟指數：理解人工智慧應用的新基石〉（Anthropic Economic Index: New building blocks for understanding AI use）裡，有一個值得企業牢牢記住的數字：AI 已經能處理需要14.4 年正規教育的工作任務，而美國勞動力的平均教育年限是13.2 年。

換言之，AI 在「需要受教育才會做的工作」這個層次上，已經超過美國勞動力的平均水準。

如果你把這個對比放回台灣，整個圖像會更刺眼，因為台灣勞動力的平均教育年限與美國接近，AI 跨過去的那條線也一樣會跨過去。

從消費者價值的角度看，史丹佛數位經濟實驗室（Stanford Digital Economy Lab）在2026 年4 月公布的研究〈生成式AI 的價值是什麼？〉（What is Generative AI Worth?），揭露了同一件事的另一面：美國成年使用者「願意放棄生成式AI 一個月所需的補償金額」中位數，從2025 年的3.4 美元跳到2026 年的11.4 美元，一年內成長超過3 倍。

使用者正在用真實的支付意願告訴市場：AI 處理的事情，他們真的離不開了。

（本文摘自《智慧通膨下的新商機》作者：程世嘉, 蕭玉品／採訪整理)

編輯推薦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

送小孩去學程式？小心白忙一場！AI包辦一切後... 最值錢的卻是「軟實力」

最近我在國內外的大小演講結束後，不分國籍的聽眾紛紛有這樣相同的疑惑：「AI 已經發展成這樣，我們到底要教小孩什麼？」工作者則是問：「我該學些什麼？」我認為…

AI「學歷」念到大二、超車人類平均水準「行政與初階白領最危險」

Anthropic 權威數據曝光，AI 具備的認知能力相當於受過 14.4 年教育，正式越過人類平均線！當智商 130 的演算法通吃規則與記憶任務，每天重複輸入與整理的基層白領…

工作將增加7800萬個？揭密AI殘酷真相：77%任務已被自動化

報告預測全球職缺淨增 7,800 萬，真實世界卻在上演初階工作大消失！Anthropic 數據揭露 77% 任務已全由 AI 接管。當人類退居最後驗收，傳統 T 型專才正面臨瓦解…

年薪千萬搶不到人、初階職缺砍半！拆解AI職位大轉移的殘酷真相

年薪破百萬美元卻搶不到人，傳統初階職缺卻在兩年內消失一半！科技巨頭的大裁員，只是這場職位大轉移的冰山一角。當單一功能工作迅速瓦解，你的職位…

搜尋排第一也沒用？拆解AISEO與GEO：沒被AI提及等於「徹底隱形」

拚到 Google 搜尋第一名，流量卻可能歸零？當使用者讀完 AI 答案就關閉視窗，傳統排位規則已完全失效。拆解 AISEO 與 GEO 的本質落差：沒摸透演算法黑箱，你的內容正在…

別再把AISEO與GEO混為一談！一場「AI圖書館」革命，正顛覆SEO搜尋排位

當AI不再只給你一串網址，誰還會點開排名第一的網站？多數人拚命衝刺傳統SEO，卻不知搜尋規則早已被「兩座不同的圖書館」重新劃分。搞錯AISEO與GEO的本質，你引以為傲…

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。