AI「學歷」念到大二、超車人類平均水準「行政與初階白領最危險」

在AI 時代，資料輸入、基礎翻譯、會議紀錄整理等「認知型任務」的價值，正在快速降低。

為什麼這麼說？當AI 的智商已經達到130 時，就能代勞那些依賴既定規則、記憶、模式識別和語言理解來處理資訊的工作。

很多東西其實不用拍腦袋、自己在那邊想破頭，可以交由AI 處理。

本文摘自《智慧通膨下的新商機》

數據已經把這件事量化出來了。Anthropic 在2026 年1 月發布的〈Amthropic 經濟指數：理解人工智慧應用的新基石〉（Anthropic Economic Index: New building blocks for understanding AI use）裡，有一個值得企業牢牢記住的數字：AI 已經能處理需要14.4 年正規教育的工作任務，而美國勞動力的平均教育年限是13.2 年。

換言之，AI 在「需要受教育才會做的工作」這個層次上，已經超過美國勞動力的平均水準。

如果你把這個對比放回台灣，整個圖像會更刺眼，因為台灣勞動力的平均教育年限與美國接近，AI 跨過去的那條線也一樣會跨過去。

從消費者價值的角度看，史丹佛數位經濟實驗室（Stanford Digital Economy Lab）在2026 年4 月公布的研究〈生成式AI 的價值是什麼？〉（What is Generative AI Worth?），揭露了同一件事的另一面：美國成年使用者「願意放棄生成式AI 一個月所需的補償金額」中位數，從2025 年的3.4 美元跳到2026 年的11.4 美元，一年內成長超過3 倍。

使用者正在用真實的支付意願告訴市場：AI 處理的事情，他們真的離不開了。

（本文摘自《智慧通膨下的新商機》作者：程世嘉, 蕭玉品／採訪整理)