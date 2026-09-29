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工作將增加7800萬個？揭密AI殘酷真相：77%任務已被自動化

聯合新聞網／ 天下文化出版
2030 年前，AI 會消滅9,200 萬個既有職位，卻也會創造1.7 億個新職位。 示意圖／ingimage
2030 年前，AI 會消滅9,200 萬個既有職位，卻也會創造1.7 億個新職位。 示意圖／ingimage

2025 年1 月，世界經濟論壇在《2025 未來就業報告》中預測，2030 年前，AI 會消滅9,200 萬個既有職位，卻也會創造1.7 億個新職位，一來一回扣掉後，職位的淨值大概會增加7,800 萬個。

從宏觀經濟的角度來看，整體工作機會會變多。我個人的觀察與世界經濟論壇有些差異。我認為在高度自動化的未來，職位總數其實會愈來愈少。

本文摘自《智慧通膨下的新商機》
本文摘自《智慧通膨下的新商機》

但無論總數增減，真正值得我們關注的，是這些新增職缺的「成分」，並沒有均勻分布在原先的就業光譜上，而是高度集中在與數據、AI、機器學習相關的領域。

比方說數據分析師、機器學習工程師、超資深的軟體工程師、AI 系統設計師，這些人的需求量沒有減少，反而瘋狂增加，速度只會愈來愈快。

這也呼應了Anthropic 在2025 年9 月發布的〈Anthropic 經濟指數報告：人工智慧在地域和企業中的應用失衡〉（Anthropic Economic Index report: Uneven geographic and enterprise AI adoption）所揭露的關鍵數字：在企業透過API 大規模部署AI 的場景裡，有77% 的使用模式已經屬於「自動化」（AI 主導執行，人類只做最後驗收）。

企業AI 應用的主流已經從「AI 在後台輔助人類」演進到「AI 直接執行、人類退到驗收角色」。這個轉變直接帶出一個關鍵問題：當AI 開始大規模執行任務，人類的工作角色該怎麼重新定義？

跨職能角色崛起：AI 正在解構傳統職位中的單一任務，單一功能的初階職位大量消失，「Harness 工程師」、「AI編排師」等跨職能工作者成為最搶手的人才。

氛圍編碼讓程式開發變成全民技能：氛圍編碼讓不會寫程式的人也能以自然語言指揮 AI 產出可運行的程式碼。

原本需要產品、設計、工程三人的工作，如今一個善用AI 的人就能搞定，職能因此被合併。

通才比專才更有競爭力：AI 時代的真正創新來自跨界，單一專業的護城河正在縮減。工作者必須升級為「AI 指揮官」，對各領域都具備至少80 分的常識底蘊。

跨界轉譯力是最具價值的軟實力：當 AI 拉平執行門檻後，最稀缺的能力是「跨界轉譯」，亦即能聽懂工程師的技術限制，將之轉換成設計語言，包裝成商業故事，並以系統性思維將任務整合成有商業價值的完整系統。

從 T 型人才進化為π 型人才：過去「一深一廣」的 T型人才已不夠用，市場開始要求「兩根深度專業加跨領域廣度」的π 型人才。因為 AI 已將「廣度」便宜化，真正稀缺的是兩根專業之間的交叉整合能力。

（本文摘自《智慧通膨下的新商機》作者：程世嘉, 蕭玉品／採訪整理)

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