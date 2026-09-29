年薪千萬搶不到人、初階職缺砍半！拆解AI職位大轉移的殘酷真相

如果你今天去看Anthropic、OpenAI、Google 三家公司的徵才頁面，會看到一批十八個月前根本不存在的職位：知識架構師、前線部署工程師、Harness 工程師、AI 編排師（AI Orchestrator）、人機協作主管（Head of Human-AI Collaboration）。

這些職位的共同特徵是：基本薪資開到年薪30 萬美元起跳，加上股票與獎金最高可破百萬美元，但這些公司還是找不到人。

本文摘自《智慧通膨下的新商機》

如果你再去LinkedIn 上看大型企業的徵才需求，會看到完全相反的現象：傳統的初級資料分析師、初級行銷企劃、初級會計助理、客服代表等職缺，數量都比兩年前少了一半，薪資中位數也明顯往下掉。

兩個方向同時往極端走：頂尖的跨職能新角色搶到沒人，傳統的單一功能初階職位塞到沒人要。

這背後是一場史無前例的職位大轉移。科技巨頭過去兩年的大規模裁員是這場轉移的一個顯眼切面，但裁員只是這場戲的表面。

要看懂底下發生什麼，得進一步問：當AI 開始有能力承接過去人類負責的單一任務，整個職位結構會被怎麼重組？工作者要怎麼站到對的位置上？

（本文摘自《智慧通膨下的新商機》作者：程世嘉, 蕭玉品／採訪整理)