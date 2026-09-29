搜尋排第一也沒用？拆解AISEO與GEO：沒被AI提及等於「徹底隱形」

GEO 面對的對手已經換成「全能陪讀家教」，也就是ChatGPT、Gemini、Perplexity、Claude 這群直接坐在你旁邊聊天的生成式AI。

你問他「蘋果派怎麼烤」，他不會給你食譜清單，也不會給你連結，會直接在黑板上寫出整篇教學。

差別只在於，為了確保答案可信，他會在黑板角落寫一行小字：「這一段我是參考某某文章寫出來的。」

本文摘自《智慧通膨下的新商機》

GEO 要做的， 是把你的內容寫到夠清楚、夠有道理、夠像「標準答案」，讓這位家教在自學的過程中，把你的文章內化成他的標準參考；之後不管誰問他相關問題，他都會主動把你的名字搬出來。

把三件事放在一起對照就更清楚了。傳統SEO 是寫給搜尋引擎的爬蟲看，AISEO 是讓AI 摘要在引用時優先選你，GEO 是讓生成式AI 在回答任何相關問題時把你當作標準來源。

三條戰線目標不同，但殊途同歸：都是為了在使用者面前，搶到那個被看見的位置。

可見度指標從「排名」轉向「引用」：過去是必須被Google 看到，現在是必須被AI 提及。文章的重點早已被AI 直接端到使用者面前，而且讀完就關掉視窗。現在若無法被AI 引用，甚至會導致品牌在網路上徹底消失。

掌握 AISEO 與 GEO 不同規則：AISEO 爭奪搜尋引擎的摘要版位，GEO 則讓內容成為生成式 AI 的標準參考來源。兩者目標不同，策略各有側重。

打破 AI 推薦機制的黑箱：多數品牌對 AI 引用率缺乏監測，導致決策長期處於盲區。透過模擬提問與競品分析，能將品牌訊號轉化為具體可操作的優化指標。

文章寫給人看，也要寫給 AI 看：文章應保留人類特有的批判思考與現場感；同時在結構上提供清晰摘要，為 AI爬蟲鋪設一條易於理解的閱讀路徑。

在規則重建期率先掌握話語權：要在規則尚未透明的混沌期，搶占最佳位置。誰能成為 AI 看得懂又信得過的權威，誰就能掌握下一個十年的網路話語權。

（本文摘自《智慧通膨下的新商機》作者：程世嘉, 蕭玉品／採訪整理)