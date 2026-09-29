別再把AISEO與GEO混為一談！一場「AI圖書館」革命，正顛覆SEO搜尋排位

要在新賽局裡勝出，必須先把兩個常常被混在一起、實際上分屬不同戰場的概念分清楚：AISEO（AI ＋ SEO，AI 搜尋引擎最佳化）和GEO。

這兩件事是現階段讓內容被AI 看見，並推薦給使用者的兩條主要路徑，它們對應的對手、規則和勝負點都不一樣。

本文摘自《智慧通膨下的新商機》

AISEO 針對的是「導入AI 功能的搜尋引擎」，例如Google的AI 摘要、AI 模式、Microsoft Copilot。它的本質還是搜尋，只是搜尋結果頁多了一個被AI 摘要占據的版位。

GEO則是針對「純生成式AI 引擎」，例如ChatGPT、Perplexity、Claude，目標是在使用者沒有看搜尋結果頁、直接和AI 對話的場景下，讓AI 在生成答案時主動引用你的內容。

為了讓這兩個概念好理解一點，我用同一個比喻把它們連起來。

可以把整個網路想像成一座超大的圖書館，你寫的每一篇文章，是這座圖書館裡的一本書。

以前你去Google 這座圖書館問館員「蘋果派怎麼烤」，他會塞給你十本食譜，叫你自己翻。這是傳統SEO，誰排在前面誰贏。

今天這位館員升級成AI 館員，你問一樣的問題，他會先幫你寫一張「重點小抄」，直接告訴你蘋果派的步驟；小抄底下，才是那十本食譜的連結。AISEO 要做的事，就是把你的文章寫到結構夠清楚、權威夠高，讓AI 館員在寫這張小抄的時候，第一個拿你的食譜當素材，並附上你的連結。

主戰場仍然在Google，你要搶的是螢幕最上方那個位置，業界俗稱「零點位」（Position Zero）。

（本文摘自《智慧通膨下的新商機》作者：程世嘉, 蕭玉品／採訪整理)