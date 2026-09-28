薪水一入帳就花光？ 3招擺脫「有剩再存」 存錢更有感

每個月薪水一入帳，看著銀行帳戶裡還有一大筆錢，總覺得「應該還能花」，結果到了月底才發現根本存不下錢。其實問題可能不在收入太少，而是生活費、信用卡費與存款全都混在同一個帳戶，讓人誤以為帳面上的餘額全都是「可以花的錢」。根據日本網站「beauty news tokyo」想擺脫「有剩再存」的循環，可以從3個理財觀念開始調整。

首先，如果習慣把薪水、生活費及存款全放在同一個帳戶，也不代表一定要重新開戶。重點是要先搞清楚，帳戶裡到底有多少錢是真的能花。比較好的做法，是先用「帳戶餘額－待扣款金額－預計存款」計算，剩下的才是這個月真正能使用的生活費。如果本身有使用記帳App或備忘錄記錄收支的習慣。

不過，對於「看到帳戶有錢就容易花」的人來說，把生活費與存款分開，反而更直觀。最簡單的方法，可以先準備兩個帳戶，一個作為薪水入帳、繳房租及信用卡費的「生活帳戶」，另一個則專門存放短期內不打算使用的「存款帳戶」。透過實際把錢分開，也能降低不小心動用存款的機會。

若同時有旅遊、搬家、買車或教育費等不同儲蓄目標，也不需要每個目的都另外開設銀行帳戶。可以在同一個存款帳戶內自行記錄各項用途，或使用部分銀行提供的分帳、子帳戶等功能。

另外，想讓存錢真正成為習慣，關鍵就是不要再等「月底剩多少再存多少」。比起月底才把剩餘資金轉入存款帳戶，更有效的方法，是在薪水入帳當天，就先把固定金額撥出去，也就是常見的「先存後花」。若搭配銀行的自動轉帳功能，每月發薪後自動將一筆錢轉到存款帳戶，也能減少靠意志力存錢的壓力。

不過，存款金額也不宜一次設定太高。可以先從自己每月穩定負擔得起的金額開始，之後再隨著加薪、房租變動、固定支出增加或減少，定期調整儲蓄額度。同時也別忘了在生活帳戶中預留一筆緊急備用金，以免遇到臨時支出就必須動用存款。

其實存款帳戶並非一定要和生活費分開，真正重要的是能否清楚區分「哪些錢能花、哪些錢不能動」。與其每個月等「有剩再存」，不如在薪水入帳時就先把存款留下來，再決定剩下的錢怎麼花，或許才是讓存款真正累積起來的第一步。

一名網友曾在Dcard發文表示，自己從大一打工至今已10年，雖然收入比一般固定月薪族高，但因工作屬接案性質、收入不穩定，戶頭經常只剩個位數萬元，讓他忍不住感嘆「覺得很悲哀」。

貼文曝光後，不少網友表示有相同困擾，也有人指出，租屋、貸款及生活成本都會影響存錢速度，不能只用年齡判斷存款是否足夠。另有網友認為，比起糾結「30歲該存多少」，更重要的是先搞清楚收入與支出去向，並檢視整體資產。畢竟有些人現金不多，但資金可能已投入股票、基金或房產，因此單看銀行存款，未必能完整反映真實財務狀況。