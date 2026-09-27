30歲戶頭只剩數萬元！他工作10年嘆「很悲哀」 網曝關鍵：存款不等於資產

30歲應該要存多少錢，向來是不少上班族焦慮的話題。一名網友近日在Dcard理財版發文表示，自己從大一開始打工至今已有10年，然而每次查看銀行帳戶，存款經常只剩下個位數萬元，讓他忍不住感嘆「覺得很悲哀」，好奇詢問「年過30沒存款的人多嗎？」貼文曝光後引發熱烈討論，不少網友分享自身財務狀況，也有人點出，比起單看銀行存款，更應該檢視整體資產及收支情況。

原PO表示，目前每個月固定開銷包含電話費、房租、學貸等，加總約1萬元左右。由於工作屬於接案性質，因此每個月沒有固定收入，也不像一般上班族有年終、三節獎金等福利，收入多寡主要取決於接到的案件及預算。

不過原PO透露，若單純比較薪資，自己的收入其實比一般領固定月薪的上班族「多滿多的」，案件預算增加時，收入也有機會跟著提高。只是從大學一路工作到30歲，戶頭至今仍經常只有數萬元，讓他開始懷疑自己的財務狀況是否落後同齡人，因此上網詢問其他人的情況。

文章曝光後，不少同樣沒有太多現金存款的網友現身安慰，「我30歲還在當月光族」、「戶頭只有數萬塊的人路過」、「你有數萬很好了，我還在負債」、「我50歲的人存款還是負的」。也有在外租屋的網友認為，能否住家裡對存錢速度影響不小，若長期需要負擔房租、貸款及生活費，要累積存款自然更加困難。

另一派網友則認為，原PO真正需要釐清的並非「30歲該有多少存款」，而是錢究竟花到哪裡。有人指出，既然每月固定支出僅約1萬元，收入又自稱高於一般上班族，理論上應該有一定儲蓄空間，建議先記帳整理全年收入與支出，「整年收入多少、支出多少，不就能知道問題在哪了？」還有人直言，收入增加後若同步提高生活開銷，最終仍可能存不到錢。

此外，不少人也提醒「存款」並不能完全代表一個人的財務狀況，有人銀行帳戶僅剩幾萬元，實際上資金都投入股票、基金或房產，因此「講存款沒什麼意義，要說資產」。也有網友分享，自己35歲買房後現金僅剩十多萬元，卻仍持有股票等資產。