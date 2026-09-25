快訊

開獎囉！7-8月統一發票獎號出爐 千萬獎號「89996565」

500盤私廚王者換人、高端西餐殺出 竟共享同一美食關鍵字

影／川普親自導覽總統星光大道！拜登變「自動簽名筆」 習近平笑了

聽新聞
0:00 / 0:00

推動水岸觀光 交長視察安平港遊艇碼頭區及漁光島沙灘開發案

經濟日報／ 記者歐芯萌／即時報導

交通部長陳世凱在台灣港務公司董事長周永暉及總經理王錦榮陪同下，前往安平港視察漁光島遊艇碼頭區開發建設進度，肯定目前推動成果，並表示將持續協助地方打造高品質的海洋觀光環境，提升整體旅遊吸引力。

陳世凱首先在漁光島大月牙灣沙灘聽取台灣港務公司報告招商及基礎公共設施開發進度，台灣港務公司為提供遊客、市民優質便利的休憩體驗及旅遊服務，已招商引進民間業者投資1.8 億元興建餐飲服務中心，預計2026年底動工。

此外，為紓解假日交通車潮及提升漁光島服務品質，台灣港務公司亦投入逾10億元建設經費，陸續興建沙灘基礎服務設施、漁光橋暨內灣區道路改善、設置停車場及地景設施等，打造漁光島為親水、低碳及樂活生態島。

陳世凱接續視察安平港遊艇碼頭區，該區為台灣港務公司依據安平港「北觀光、南自貿」的雙軸心發展目標，所推動的民間投資開發案，全區分四期規劃開發，第一期遊艇大街及第二期 Villa區已分別在2019年1月及2023年底完工，現階段遊艇泊位已完成103席。

第三期度假飯店刻正如期推進中，預計116年完工啟用，將結合港灣風貌與在地文化，成為台南接待國內外觀光客的重要據點。

陳世凱表示，安平港具有發展水域遊憩活動的絕佳條件，加上鄰近安平老街及億載金城等歷史觀光景點，期許台灣港務公司將安平港打造成慢活的濱海休閒渡假區，為港口及地方創造觀光及經濟效益。

漁光島 沙灘 遊艇

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

延伸閱讀

藍營質疑…只有黃阿瑪借得到水域 基隆港務分公司：評估不影響才會有條件同意

台中北屯廍子里市場用地BOT案動工 打造複合式商場

台南「台灣萬里長城」遭酸開天價6億找接手 業者：已7、8組買家洽詢

柏林軌道展台灣產業拚國際 陳世凱：AI、資通訊是競爭優勢

相關新聞

明年最低工資破3萬元 時薪205元…勞資都喊不滿意

最低工資審議會昨歷經七個多小時攻防，最終拍板調幅百分之四點七四五，明年元月起，最低工資將由二萬九五○○元調升至三萬九百元，跨越三萬元大關，調漲一千四百元，時薪則由一九六元調整至二○五元，預估將有二六一點一六萬名勞工受惠，但勞、資雙方都大喊不滿意。

中美「中場休息」未改變對抗本質 劉孟俊：企業應注意短期風險

美國總統川普與大陸國家主席習近平剛在白宮會談結束，中華經濟研究院第一所所⻑劉孟俊25日表示，儘管中美關係進入「中場休息」期，但這這只是代表管制延期僅拉長喘息時間而未改變對抗本質。由於雙方受境內政治周期制約，預計稀土與晶片博弈將持續僵持。對企業來說，要把不確定性為常態，避免長期高風險投資。

最低工資連11漲！明年衝3萬900元 傳產承壓、網友憂：物價又要漲？

最低工資審議會拍板，2027年月薪調至3萬0900元、時薪205元，若核定明年元旦上路；傳產憂人事成本與薪資壓縮，網友也擔心物價上漲。

比陶朱隱園還貴！這豪宅車道種樹、一個車位要千萬

豪宅房價貴，車位價格也高，實價揭露今年七月信義區豪宅「皇翔御琚」，高樓層戶以6.85億元交易，單價225萬元，其中，四個車位約56坪，要價3800萬元，等於一個車位就要950萬，登上今年台北市豪宅交易中最貴車位，同社區去年交易，也曾出現過一個車位要價千萬元。

最低工資調幅 勞方批資方緊踩3%沒誠意

明年最低工資雖突破三萬元，但調幅不如外界預料的上看百分之五，最後定調百分之四點七四五，勞資雙方都大喊不滿意，也都自認讓步太多。勞方委員痛批，如此亮眼的經濟成長率數據下，資方卻緊踩百分之三毫無誠意；資方則憂慮調幅超出預期，傳產、服務業及中小企業壓力會很大。

新聞眼／薪資M型化 你也快成邊際勞工？

明年最低工資月薪終於突破三萬元大關，一圓前總統蔡英文「夢想價」。然而，政府的AI大夢，究竟有多少人真的分到紅利？對多數勞工而言，這場盛宴如果只停留在股市、ＧＤＰ與少數產業勞工的薪資單上，AI帶來的繁華，終究可能只是黃粱一夢，落得紛紛問候彼此「你也快變成邊際勞工了嗎？」

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。