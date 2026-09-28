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房財兩失！竹北婦誤信投資抵押名下房產 親手「捧6公斤黃金」送車手慘被榨乾

聯合新聞網／ 永然文化出版
新竹竹北婦人誤信假投資詐騙，遭「一條龍」設局將名下房產抵押借款。 示意圖／AI生成
新竹竹北婦人誤信假投資詐騙，遭「一條龍」設局將名下房產抵押借款。 示意圖／AI生成

李永然律師

近年來詐騙橫行，政府的「打詐儀表板」所揭示的數據，讓全民認識「詐騙」已在台灣形成一新的「產業」，政府不斷地編列「打詐預算」，也成立「數位部」，成果卻乏善可陳，且愈打愈詐。

面對此一情勢，民眾務必提高警覺，方能保障自身財產。

《防騙不能等──守住錢財與房產的關鍵法律書籍》
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詐團過去只針對民眾的「現金」，現更進化到瞄準人們的「不動產」；也就是詐團得知被害人已無現金，而知被害人尚有不動產時，就會誘使民眾拿「不動產」去抵押借錢。

如已有抵押設定，則會誘使民眾向「地下錢莊」借貸，設定「第二順位抵押」，並由「專業代書」、民間公證人或律師配合，形成「詐騙產業鏈」。以下先舉兩則案例：

【案例一】地面師拐押房騙三億餘元，逾二十餘人受害

民國113年12月17日聯合報報導：林姓男子成立「融資公司」，與詐團、蘇姓地政士合作，誆騙二十多名被害人抵押房地產，抵押金額高達三億元，全部被詐團騙走；檢警分五波行動帶回二十人，聲押林姓男子與三名車手獲法院裁准，而蘇姓地政士則二十萬元交保。

【案例二】地面師一條龍，婦捧六公斤黃金給車手

民國114年6月24日自由時報報導：新竹縣竹北市傳出一起罕見詐騙案，詐團從行騙、仲介不動產「抵押」，到收款，採「一條龍模式」，以「假投資」詐騙邱姓婦人入甕後，騙她將竹北房產拿去抵押兩千萬元，再將現金換成六公斤黃金面交車手，「房財兩失」的邱女受此一詐騙，總共被騙走一千七百萬元。

台灣新竹地方法院就此一詐騙，針對詐團成員中的毛男及詐團吳姓車手認定構成《詐欺犯罪危害防制條例》，判處毛男有期徒刑四年、吳男有期徒刑三年四個月。

由上述兩則案例，可知日劇的「地面師」已在台灣現實社會正式上演；這當中非法吸金公司、不肖代書、民間公證人或律師勾串「詐騙集團」，協助被害人借款或抵押不動產等方式借款，榨乾被害人，其手法及行徑相當惡劣。

（本文作者李永然律師為永然聯合法律事務所所長）

全文請見永然文化出版之《防騙不能等─守住錢財與房產的關鍵法律書籍

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