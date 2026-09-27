六旬婦遭詐400萬女兒不甘…出面誘騙車手 趴引擎蓋「肉身擋車」

李永然律師

近年來在台灣，「詐騙」的案件可以說是無日不有，每個人身邊的親友員工常有受騙，甚或自己也曾經受騙。人人皆知「詐騙」是犯罪行為，會遭到國法制裁；詐騙也是基於「貪念」的「十惡」行之一。

至於受詐騙者是被害人，目前詐騙集團詐術不斷地升級，其話術也不斷翻新，導致許多民眾在第一次受害報案後，又再次掉入詐騙陷阱。

依據刑事警察局統計，民國114年已有超過五千人，即近5%的詐騙案件，其被害人報案「二次」以上；又其中前三名詐騙手法分別為「假投資」、「假交友」（先交友，再投資詐財）及「網路購物」詐騙，這三類手法也較易發生被害人重複受害的情形（註1）。

詐騙犯詐取他人錢財，令被害人痛不欲生，有些被害人甚至因此憤而尋短自殺，日前還有被害人的親人為了逮捕車手，甚至不顧安全，例如：台中太平區六旬邱姓婦人遭詐騙新台幣四百萬元，邱婦的女兒不甘其母受騙，出面誘騙三十七歲吳姓車手，不料遭吳姓車手識破，駕車逃逸，邱婦女兒奮不顧身，趴上引擎蓋，用「肉身擋車」，警方也藉機圍捕逮住車手（註2）。

筆者衷心希望除政府能努力打擊詐騙外，民眾也切勿行詐，而應行「八正道」，從事「正業」，切勿以「行騙」為業。另外民眾也應努力「修行」，要深切瞭解「多欲為苦」的道理，認識「人心富足，賽過金錢富足」，使自己能做到「少欲知足」，才不會因「貪念」，而掉入受詐騙的陷阱。

筆者以下舉兩則案例說明：

【案例一】張姓婦人四年被騙走1.6億元

民國114年10月1日自由時報報導：六十七歲張姓婦人先前曾購買「靈骨塔」塔位，近來疑因「個人資料」外洩，且被詐騙集團掌握，詐團假冒殯葬業者，以投資「生基位」等殯葬產品為由，編造各種理由騙錢，還騙張姓婦人去抵押不動產（註3），四年來共騙走新台幣一億六千萬元（註4）。

【案例二】台中房仲前股東，吸金逾20億元

民國114年9月23日自由時報報導：台中某房屋仲介公司葉姓前股東，涉嫌以投資公司，放款、股票等手法，疑似吸金逾新台幣20億元，台中市第六警分局表示：西屯派出所已接到五位民眾報案，表示借錢或將「房子」讓葉男「抵押」後將錢拿去投資，受害民眾正串聯籌組「自救會」（註5）。

由上述兩個案例，可知不論詐騙或吸金都是利用被害人的「貪念」及投資或保障自己權益知識的欠缺，設計圈套，吸引被害人掉入陷阱而行詐；就以案例一而言，張姓婦女有些現金已遭詐騙，而詐團又知道被害人名下有「不動產」，進而勾結「地下錢莊」，將被害人的不動產拿去抵押，以「高利貸」方式貸出款項，繼續用投資名義詐騙，把被害人騙得團團轉，榨乾一切錢財，連「棺材本」也騙了！

其實「錢財」是每個人的生活依據，這也是人都要「工作」的原因，但錢財並不是人生的目的，它只是手段而已；人生最重要的是照顧好「法身慧命」、「人身難得今已得，佛法難聞今已聞，今生不將此身度，更待何生度此身」；所以，「修行」非常重要，修自己的「身、口、意」，使三業清淨。因此每個人生活中如能想辦法結交「善知識」，即依《圓覺經》云：所謂「善知識，即欲修行者，當求一切正知見人，心不住相，不著聲聞緣覺境界，雖現塵勞，心恒『清淨』」。

筆者過去撰文也常強調「均衡人生」，對於理財也認同周行一教授強調應抱持「全人均衡理財」思維，即理財時要著重「人心致富」，即經由理財讓人心富有，把讓人快樂的因子（職涯、家庭、健康、朋友等）建構的更好，而非本末倒置想要「投資致富」（註6）；如果能夠如此，就能夠依《佛說八大人覺經》中所強調的「少欲知足」，避免「多欲為苦，生死疲勞」，同時精進行道，修身、口、意，這才不會偏離人生的真諦。

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註1：邱俊福撰：〈詐騙受害 今年5千多人逾2次〉乙文，載民國114年9月28日，自由時報，A1版。

註2：趙容萱撰：〈母遭詐400萬 女兒趴引擎蓋堵車手〉乙文，載民國114年9月11日，聯合報，B版。

註3：不動產抵押權是「擔保物權」，有「普通抵押權」與「最高限額抵押權」之分。

註4：王冠仁撰：〈假冒殯葬業 誘騙投資生基位〉乙文，載民國114年10月1日，自由時報，A1版。

註5：陳建志撰：〈台中房仲前股東吸金20億 捲款落跑〉乙文，載民國114年9月23日，自由時報，A8版。

註6：周行一撰：〈「人心致富」VS「投資致富」〉乙文，載民國114年9月29日，聯合報，A3版。