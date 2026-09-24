《「我是有錢人」迷思812》為AI搶奪海外資金！聯準會恐不只升息1次 投資人該怎辦？

美國聯準會（Fed）在美東時間9月16日下午2時（台北時間17日凌晨2時）宣佈，將聯邦資金利率調升1碼（25個基點），利率區間上調至3.75%–4%，是自2023年7月以來的首度升息。

美國國債規模已突破40兆美元 利息負擔高

關於這次Fed是否會升息，筆者原先的預測，仍舊可能是「按兵不動」，頂多只是「語氣更加強硬」一些。因為筆者認定受到地緣政治動亂，所引發的全球能源價格飆漲，勢必會進一步讓通膨更加嚴重，讓Fed（其實也包括日本及歐洲各國央行在內）已經失去降息的能力。

但在此同時，Fed也同樣沒有加息的選項。由於美國國債規模已突破40兆美元，每年光是利息支出就已超過1兆美元（約合每年1.1兆至1.3兆美元不等），不可能再承受更高的利息負擔（因為升息之後，發債利率勢必再度提高，也代表美國政府要支付更多的債息支出）。

按Fed的說法，表面上看來，這次升息是因為通膨、通膨因為油價、油價因為美伊衝突。但在Fed這次正式升息之後，反倒讓筆者對於未來趨勢的預測方向更加篤定。

理由很簡單：當美國明知道升息，會讓未來發行美國公債的利息負擔更重之餘，還依舊選擇加息的決定時，更能突顯其決策的真正邏輯思維，與其最在意事項。

那麼，Fed到底想不想控制通膨？筆者認為，控制通膨絕對是Fed的「職責」之一（另一是促進就業）。但在現代國家（包括歐、美國家在內），央行總裁都已經不是絕對的「獨立清高」，而必須視國家經濟與財政狀況，甚至是為政治及國家最高安全而服務。

「搶奪資金」是目的 美國利率未來將維持高檔

從這次Fed的升息，讓筆者更加堅信「搶奪資金」的企圖，才是Fed貨幣政策在未來，至少是短期內的最高指導原則。為了達到「搶奪資金」的目的，未來金融市場可以確定的是：美國的利率及匯率，都將維持在高檔（但不代表短期的波動亦是如此）。因為唯有如此，全球資金才會願意向美國「靠攏」。

而當美國開始升息並搶奪資金之際，受到資金利差因素（資金會往高利率國家流）的影響，全球其他國家的央行，就只有以下兩項選擇：

選擇一、升息，並且透過降低與美國的利差，讓該國貨幣不致於大幅貶值。如此一來，也才能讓有資金需求的國家與企業，能在全球資金搶奪潮中勝出、獲得充足的資金，以促進經濟及企業的成長。

但這樣做，當然會有其弊病存在—抬高本國與企業的借貸成本。且在此同時，升息也會透過拉高折現率，直接壓低投資人對企業未來現金流的現值評估，導致股票估值收縮，導致資本市場大幅震盪或下跌。

選擇二、不升息，就有可能讓該國貨幣幣值大幅貶值，也將更讓國家及企業，搶不到需要的充足資金。當本國貨幣大幅貶值之後，就會有其嚴重後果—過去大量借美元債的利息，也將跟著水漲船高，並走上美國同樣的老路。

其結果，不是龐大債息壓垮國家財政；就是大規模排擠國家財政正常且必要性的支出；再不就是引發嚴重的輸入性通膨。特別是原物料或能源，嚴重仰賴國外進口的國家，像是最近因為美伊戰爭等地緣政治影響，導致國際油價高漲，引發輸入性通膨的亞洲國家—日本、印度、東南亞國家等。

甚至，當幣值大貶、原先匯入國內的外國熱錢「瘋狂逃離」（資本大量外逃）時，更有可能引發像1990年的亞洲金融風暴那樣的災難。最終，導致大批企業、金融機構破產和倒閉、失業率升高、經濟邁入蕭條…

AI成美、中未來對決的最大核心項目

那麼，為何美國要靠升息以搶奪海外資金？筆者猜測有兩大原因：首先，是從美國國家安全的角度來看。AI科技產業是美、中未來對決的最大核心項目，但問題是：AI產業的投資，就像是一場高資本密集的軍備競賽。

如果美國政府，不能夠幫自己的AI產業，吸引來自國外的龐大資金，美國AI巨頭就有可能在美、中AI科技霸主的競賽中「敗下陣來」。而這，絕對是美國所不允發生的事。

其次，則是從美國國家財政的角度來看。正由於美國聯邦政府債務總額，已經在2026年9月，正式突破40兆美元。展望在可見的未來，受到「結構性財政赤字（年度赤字維持在GDP的6%左右，且福利與強制性支出規模龐大難以縮減」、「高額的利息負擔（美國目前，每年光是支付公債利息，就已超越1兆美元）」，以及「短期融資依賴（政府擴大發行短債來壓低短期借款成本」等核心因素，將持續導致美國債務的飆升，並繼續透過發新債來解決。

也就是說，當美國國家及整個AI產業，都在拚命找錢、搶錢之際，唯一能提供充沛資金的來源，就只有來自海外。或是至少，能讓原本投資在美國本土的資金，不至於從美國流往海外獲利更高的標的上，以免讓美國國內金融市場大幅重挫。

例如在美國聯準會（Fed）升息、市場最大不確定因素暫告解除後，已帶動成熟市場表現回穩。因為根據EPFR的統計，截至9月16日止的一周，全球資金持續輪動，其中美股基金轉為淨流入，並以637.6億美元居各類股票基金之冠。

外國投資人持有美國公債規模創新高

另外，儘管根據我國央行的資料指出，截至2026年6月底，外國投資人持有美國公債規模約9.29兆美元，接近歷史新高。也就是說，儘管今年美債殖利率明顯走升，外國投資人持有美債的規模並未同步出現大幅萎縮。但事實上，全體外國投資人佔美國公債市場比重，已經從2010年前的最高峰—約5成5，降到目前的3成。更不要忘了，外國人持有美國資產的佔比，已達金融市場的18%（各資產類別佔比最高的是公債、公司債及股票）、63.9兆美元。

看到這裡，也許讀者會問：Fed升息，不是美國財政部及各個企業，都得要支付更高的利息成本嗎？此話當然不假，但世上之事，凡有一弊，必將會有一利。至於決策者，始終得在權衡其利、弊的得失大小之後，選擇出那一個「利大於弊」最多的選項。

且更有分析指出，美國若想解決長期債券殖利率高企的問題，其實只要持續透過「以短支長（發短期債券，以避開舉長債的高昂成本）」，以及「將美國10年期公債，與穩定幣密切綁定」的方法，就可以解決市場投資人「逐漸不買美債（美國長期公債殖利率飆高），並讓美國發債成本持續升高」的問題。

所以，Fed此次升息之後，橫在國內投資人眼前的可能趨勢將是：除非美國經濟大幅衰退，這種「維持高利率」的環境，勢將難以改變。甚至，當油價持續維持高檔、通膨陰影揮之不去，再遇上美國國債及AI產業同時在搶奪資金之際，再度升息的可能性絕對不低。

在這個時候，特別是遠在台灣的國內投資人，勢必要密切關注全球金融資產「大幅波動」的可能性（債市賣壓與殖利率過高，將對股市評價面形成持續性的壓力）。且特別是當全球的資金，都集中跑往美國時，投資人「該買（或續抱）哪些（國家、產業或類別）資產」，或「該賣哪些（國家、產業或類別）資產」的答案，恐怕就不言自明了。