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配息收益是假的！銀行理專挪用客戶申購基金款項還債 侵吞1.8億

聯合新聞網／ 永然文化出版
理專因個人投資失利，竟將客戶申購基金的錢挪來還債。示意圖／AI生成
理專因個人投資失利，竟將客戶申購基金的錢挪來還債。示意圖／AI生成

李永然律師

俗云：「人為財死、鳥為食亡」，「錢財」雖甚誘人，但必須取之有道，其正當途徑則是透過勞務賺取或理財增值，絕對不能因「貪財」而不擇手段。

由於世風日下，社會上「炫富」者甚多，有些人見之羨慕不已，但卻不循「正道」去賺取，這些行為當然是屬於透過「身體」為「盜取」之「惡行」，除在因果律須承擔惡果外，這些行為也是國家法律所不容，茲先舉三個案例說明。

【案例一】以買賣靈骨塔為餌，詐財1.5億餘元

民國112年6月9日自由時報報導：在新竹有張姓、徐姓等十八人共組「詐欺犯罪組織」，涉嫌以買賣靈骨塔位為幌子，詐騙被害人得手約一億五千餘萬元，台灣新竹地方檢察署偵查終結，將張男等十八人以涉犯《組織犯罪防制條例》、《刑法》加重詐欺等罪嫌提起公訴，並請求法院刑事庭「沒收」已扣押的犯罪所得。

《防騙不能等──守住錢財與房產的關鍵法律書籍》
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【案例二】公司女會計，侵吞公司2736萬元

民國112年6月19日自由時報報導：新竹一家五金工廠的呂姓會計兼出納職務，進公司不久就利用老闆對她的完全信任，趁管帳又管錢的機會，在公司貨款差額上動手腳盜領公款，事後食髓知味，還大膽偷開老闆的「支票」，並侵吞自客戶處收到的貨款，總計六年多共A走工廠高達二千七百三十六萬元。

呂姓女會計已觸犯《商業會計法》主辦會計人員將不實資料記入帳冊罪、《刑法》行使偽造有價證券罪、偽造文書罪、業務侵占罪、詐欺取財罪等；台灣新竹地方法院刑事庭法官將之判處有期徒刑八年六個月，並沒收犯罪所得二千七百三十六萬元。

【案例三】銀行理專A四十一名客戶，侵吞高達一億八千餘萬元

民國112年6月29日自由時報報導：玉山銀行潘姓理專因投資失利，竟挪用客戶「申購基金的款項」來還債，還製作「不實的取款憑條」和「假的配息收益」取信客戶，檢調共查出四十一名客戶受害，金額高達一億八千餘萬元。

由以上三個案例，犯罪的行為人均基於「貪財」，或「詐」或「盜」他人的錢財，導致遭到檢察官進行犯罪的追訴，進而到法院由法官依據《刑法》或《組織犯罪防制條例》、《商業會計法》中相關的法律規定，進行論罪科罰，並「沒收」犯罪所得。

（本文作者李永然律師為永然聯合法律事務所所長）

全文請見永然文化出版之《防騙不能等─守住錢財與房產的關鍵法律書籍

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