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富邦產險農漁業保險多元化 創業界之冠

經濟日報／ 記者任珮云／台北即時報導

面對全球氣候變遷與極端天氣大幅影響農漁業收成，富邦產險長期配合政府推動農業政策，依台灣在地需求開發專屬保障內容。自2015年領先業界推出全台首張「高接梨農作物保險」，隨後陸續開發水稻、香蕉、養殖水產、西瓜、紅豆及農業設施等共18項農漁業保險商品，為業界保單種類最多元的產險公司。更於今年推出「颱風風速參數香蕉農作物保險」，以客觀風速數據作為理賠依據，當颱風風速達約定標準時即可啟動理賠機制，提供農民更多樣化的保障選擇。

今年前8月，富邦產整體簽單保費收入達517.2億元，年增8.1%，優於業界平均值，市占24%，穩居市場龍頭地位。

為協助農民加速災後復耕，富邦產險持續精進農業保險理賠服務並導入科技應用。以香蕉植株保險為例，於災後啟動無人機航拍掌握災區狀況，並結合農業部認可之專家協助災損鑑定，有效簡化理賠申請流程並縮短作業時間，使農民免於等待現場查勘即可獲得補償，針對梨果等需現場勘查之作物，則於汛期前與農業部、農糧署及地方農會提前規劃勘損路線，確保災後第一時間能即時動員完成查勘作業。

今年由財團法人農業保險基金舉辦之「農業保險表彰會」，富邦產險一舉榮獲「ESG永續農業保險卓越獎」、「商品精進卓越獎」、「協助政策貢獻獎」、「個人貢獻獎-梨保險」及「個人貢獻獎-香蕉植株保險」五項獎項肯定，展現其深耕農業保險的具體成果。

富邦 保險 產險

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