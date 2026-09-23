聽新聞
0:00 / 0:00

帳戶借人竟要賠1400萬！法官重判人頭戶 淪為詐團共犯慘痛代價曝光

聯合新聞網／ 永然文化出版
高雄市李姓男子以為只是隨手提供帳戶沒那麼嚴重，直到法院寄來判決，才驚覺自己早已替詐團背上天價重擔。示意圖／AI生成
高雄市李姓男子以為只是隨手提供帳戶沒那麼嚴重，直到法院寄來判決，才驚覺自己早已替詐團背上天價重擔。示意圖／AI生成

李永然律師

在台灣媒體充斥著「詐騙」新聞的報導，這些詐騙案真實地在每個人的身邊上演，一不小心，自己就會成為「被害人」，或一不小心也會成為詐團的「幫助犯」。

若自己遭詐騙，會造成錢財損失；而成為詐團的幫助犯（《刑法》第30條）除涉及「刑事責任」外，也會衍生「民事損害賠償責任」（《民法》第184條）。

依內政部於民國113年元月30日公布民國112年全年詐騙發生件數，前三名依序為「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款」；亦即最多的是「投資詐欺」。

《防騙不能等──守住錢財與房產的關鍵法律手冊》
《防騙不能等──守住錢財與房產的關鍵法律手冊》

詐騙集團常冒用「名人」的名義及照片，成立「投資群組」廣發簡訊，或傳送「飆股訊息」，標榜穩賺不賠等字眼，引導民眾加入偽冒投資群組、下載不明投資軟體，初期小有獲利，待加碼投資，歹徒立即全無音訊，逃逸無蹤。

詐團甚至直接把腦筋動到「股民」頭上，誘騙「高齡長者」將手中的股票賣掉，再把錢匯給「詐團」。

依刑事警察局、行政院金管會等所做的分析，最常見的五大類型：一、誘騙股民加入LINE群組參與股票申請，先繳交一筆保證金，詐團告知抽中股票還需要繳交後續尾款；二、詐團佯稱股民所參加的股票IP0中籤，要求匯款繳「保證金」，繳了之後，詐團甚至會食髓知味，再騙要求一筆「稅金」；三、加入投資股票LINE群組，被「群主」要求投資須先匯款……。以下再以詐騙實際案例舉隅如下：

一、離職工程師詐老同事，得手六十五億元

2024年元月25日自由時報報導：台積電離職林姓員工，涉嫌成立○○不動產投資公司，以高達12%的年利率吸金，其手法與im.B詐騙案如出一轍，被害人逾四千人，這種詐騙手法屬於「龐氏騙局」，其行為涉嫌觸犯《銀行法》第29條之1、《洗錢防制法》、《刑法》詐欺罪等。

二、帳戶供詐團，人頭男遭判刑，恐賠一千四百萬元

2024年元月24日自由時報報導：有一高雄市李姓男子涉嫌將其「帳戶」等資料，供詐欺集團行騙使用，導致薛姓女子等十六人受害，李姓男子遭台灣橋頭地方法院刑事庭依違反《刑法》詐欺罪、《洗錢防制法》判刑五個月有期徒刑；另外該法院民事庭判決李姓男子需賠償一千四百萬元給薛姓女子等。

由上述兩個案件可知，台灣目前「行詐」者手法日益高明，但萬變不離其宗，就是運用人的「貪念」；要避免成為詐團的被害人，即切勿有僥倖的「貪念」。在佛法中「貪、瞋、癡」有三毒根之稱；人務必透過修行，戒除貪念，佛法中的「十惡」即身三（殺、盜、淫）、意三（貪、瞋、癡）、口四（惡口、兩舌、綺語、妄語）。

透過修行能止「十惡」，即為「十善」行。《佛說八大人覺經》更提醒眾生應認知「多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起；少欲無為，身心自在」、「心無厭足，唯得多求，增長罪惡」。

筆者依辦案經驗，建議人們在現實生活中，應建立以下五點觀念：

一、加強「法律」知識，識破騙術；

二、不合理投資報酬的投資或自己不懂的投資不參與；

三、不隨便把「帳戶」、「身分證件」、「手機密碼」、「個人資料」給他人；

四、不隨便加入不明的LINE……等社群；

五、遇到不尋常的事，切勿慌張回應，而應謹慎「求證」後再行回應。

（本文作者李永然律師為永然聯合法律事務所所長）

全文請見永然文化出版之《防騙不能等──守住錢財與房產的關鍵法律手冊

編輯推薦

登入後開始簽到

您即將前往會員中心
登入簽到送 LINE POINTS 🪙

立即登入

相關新聞

AI狂潮！8月外銷訂單 創千億美元新高

ＡＩ狂潮持續加熱台灣接單，經濟部昨發布八月外銷訂單統計，單月首度突破千億美元大關，以一○二九點六億美元創歷年單月新高，表現超乎預期。經濟部預估，今年外銷訂單金額有機會挑戰一點一兆美元，寫下新的里程碑。

強化內控防內鬼！銀行公會研議「行員行為風險和預警指標」

銀行員監守自盜、挪用客戶資產的事件頻傳，為加強對銀行員的內控管理，知情人士指出，金管會已要求銀行公會，訂定「銀行業行為和文化管理指引」、「行員行為風險和預警指標」、「銀行員負面行為禁止清單」，明確畫出禁止銀行員的濫用職權行為。

AI熱！五大銀行新放款衝高 前八月承作額衝上8.5兆

中央銀行昨（22）日公布，臺銀、合庫銀、一銀、華銀及土銀等五大銀行，今年前八月新承作放款累計達8.54兆元，創歷史同期新高；其中，資本支出貸款累計6,530億元，同樣創同期新高，顯示AI相關產業投資及企業擴產需求持續推升資金需求。

迎來養龍蝦時刻！Meta AI助理Muse超夯 台積、鴻海、廣達等受惠

Meta最新AI助理Muse人氣爆棚，讓Meta成為華爾街新寵兒，激勵21日股價勁揚逾11%，並帶動協力廠超微股價首度突破1兆美元大關，英特爾、輝達、安謀等AI股同步勁揚。彭博更預言，Muse可能成為AI的殺手級應用，助攻台股衝高。

健康幣來了！壽險大搶商機 富邦、臺銀人壽等規畫外溢保單

衛福部「健康幣」政策將於10月1日上路，壽險業積極搶搭政策順風車，包括國泰、富邦、南山、凱基、台灣及臺銀人壽等六家壽險業者，紛紛透過數位平台或App任務串聯、生態圈點數回饋，甚至規劃專屬外溢保單以提供保費折減，預計將帶動逾2,000萬名保戶力挺健康幣政策。

高通、聯發科NB激戰 同步搶進Googlebook市場

高通與聯發科在筆電市場新一波戰火再起。高通旗下高通技術公司昨（22）日宣布，與Google合作，將旗下驍龍X Elite平台導入首批Googlebook筆電。聯發科則端出最新天璣CX C10 Max處理器應戰，同步搶進即將上市的高階、超便攜Googlebook市場。

udn討論區

0 則留言
規範
發布
  • 張貼文章或下標籤，不得有違法或侵害他人權益之言論，違者應自負法律責任。
  • 對於明知不實或過度情緒謾罵之言論，經網友檢舉或本網站發現，聯合新聞網有權逕予刪除文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。
  • 對於無意義、與本文無關、明知不實、謾罵之標籤，聯合新聞網有權逕予刪除標籤、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿下標籤。
  • 凡「暱稱」涉及謾罵、髒話穢言、侵害他人權利，聯合新聞網有權逕予刪除發言文章、停權或解除會員資格。不同意上述規範者，請勿張貼文章。