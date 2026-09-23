帳戶借人竟要賠1400萬！法官重判人頭戶 淪為詐團共犯慘痛代價曝光

李永然律師

在台灣媒體充斥著「詐騙」新聞的報導，這些詐騙案真實地在每個人的身邊上演，一不小心，自己就會成為「被害人」，或一不小心也會成為詐團的「幫助犯」。

若自己遭詐騙，會造成錢財損失；而成為詐團的幫助犯（《刑法》第30條）除涉及「刑事責任」外，也會衍生「民事損害賠償責任」（《民法》第184條）。

依內政部於民國113年元月30日公布民國112年全年詐騙發生件數，前三名依序為「假投資」、「假網拍」、「解除分期付款」；亦即最多的是「投資詐欺」。

《防騙不能等──守住錢財與房產的關鍵法律手冊》

詐騙集團常冒用「名人」的名義及照片，成立「投資群組」廣發簡訊，或傳送「飆股訊息」，標榜穩賺不賠等字眼，引導民眾加入偽冒投資群組、下載不明投資軟體，初期小有獲利，待加碼投資，歹徒立即全無音訊，逃逸無蹤。

詐團甚至直接把腦筋動到「股民」頭上，誘騙「高齡長者」將手中的股票賣掉，再把錢匯給「詐團」。

依刑事警察局、行政院金管會等所做的分析，最常見的五大類型：一、誘騙股民加入LINE群組參與股票申請，先繳交一筆保證金，詐團告知抽中股票還需要繳交後續尾款；二、詐團佯稱股民所參加的股票IP0中籤，要求匯款繳「保證金」，繳了之後，詐團甚至會食髓知味，再騙要求一筆「稅金」；三、加入投資股票LINE群組，被「群主」要求投資須先匯款……。以下再以詐騙實際案例舉隅如下：

一、離職工程師詐老同事，得手六十五億元

2024年元月25日自由時報報導：台積電離職林姓員工，涉嫌成立○○不動產投資公司，以高達12%的年利率吸金，其手法與im.B詐騙案如出一轍，被害人逾四千人，這種詐騙手法屬於「龐氏騙局」，其行為涉嫌觸犯《銀行法》第29條之1、《洗錢防制法》、《刑法》詐欺罪等。

二、帳戶供詐團，人頭男遭判刑，恐賠一千四百萬元

2024年元月24日自由時報報導：有一高雄市李姓男子涉嫌將其「帳戶」等資料，供詐欺集團行騙使用，導致薛姓女子等十六人受害，李姓男子遭台灣橋頭地方法院刑事庭依違反《刑法》詐欺罪、《洗錢防制法》判刑五個月有期徒刑；另外該法院民事庭判決李姓男子需賠償一千四百萬元給薛姓女子等。

由上述兩個案件可知，台灣目前「行詐」者手法日益高明，但萬變不離其宗，就是運用人的「貪念」；要避免成為詐團的被害人，即切勿有僥倖的「貪念」。在佛法中「貪、瞋、癡」有三毒根之稱；人務必透過修行，戒除貪念，佛法中的「十惡」即身三（殺、盜、淫）、意三（貪、瞋、癡）、口四（惡口、兩舌、綺語、妄語）。

透過修行能止「十惡」，即為「十善」行。《佛說八大人覺經》更提醒眾生應認知「多欲為苦，生死疲勞，從貪欲起；少欲無為，身心自在」、「心無厭足，唯得多求，增長罪惡」。

筆者依辦案經驗，建議人們在現實生活中，應建立以下五點觀念：

一、加強「法律」知識，識破騙術； 二、不合理投資報酬的投資或自己不懂的投資不參與； 三、不隨便把「帳戶」、「身分證件」、「手機密碼」、「個人資料」給他人； 四、不隨便加入不明的LINE……等社群； 五、遇到不尋常的事，切勿慌張回應，而應謹慎「求證」後再行回應。

（本文作者李永然律師為永然聯合法律事務所所長）

全文請見永然文化出版之《防騙不能等──守住錢財與房產的關鍵法律手冊》