失業急等救命錢！他收簡訊爽領「加碼津貼」 興奮衝勞保局卻見刑警愣了

李永然律師

台灣原本是一風俗善良的美麗寶島，但因為「有些人」好吃懶做貪財，竟然不循「正道」，利用台灣人的善良，「企業化」、「科技化」、「組織化」、「國際化」地進行詐財，讓台灣人民生活在必須處處防備的環境中。

由於「詐騙」環伺，民怨迭起，政府也推出「新世代打擊詐欺策略行動綱領2.0」，立法院司法及法制委員會也陸續通過制訂或修正或加緊審查「打詐新四法」，包括《洗錢防制法》、《詐欺犯罪危害防制條例》、《科技偵查及保障法》……等。

銀行也為強化防範「信用卡詐騙」，爭取攔截詐款金流的最後時間，「銀行公會」擬將「遊戲點數」、「錢包儲值」、「電子禮券」等三類信用卡消費延後二十四小時才生效。足見台灣對於「詐騙泛濫」已經進入風聲鶴唳，政府機關、金融機構及立法院也都全面動起來，民眾自身也必須注意預防受騙。

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首先舉一實際案例，即李先生被公司資遣，儘管銀行尚有些許積蓄，短時間內維持家計還沒問題，如果找不到工作，終有坐吃山空的一天，意識到這層危機，李先生拚命找工作，除了靠勞力掙得的薪水，李先生還期望有意外之財降臨，所以很熱衷於買彩券或刮刮樂，企盼「發財夢」的實現。

有一天，李先生的手機出現了一則「短訊」，提醒李先生雖失業在家，也能領取「失業津貼」，但要請他先匯撥新台幣六千元到某一銀行戶頭，然後持單據，至某機關辦理領取津貼手續。

李先生覺得十分納悶，便按簡訊指示，打了「0800」的免付費服務電話去詢問，接電話的對方服務態度奇佳，且自稱是勞保局委託的機構，專門為失業民眾服務，六千元是扣繳稅金及行政規費，會另行補寄收據，且失業津貼每月高達新台幣兩萬餘元，可連續領取六個月。

已經領過了「失業保險給付」的李先生雖然覺得有些奇怪，不知道這「失業津貼」，究竟是從哪兒冒出來的，不過因為對方說是依照政府的新法令，李先生心想不領白不領，反正匯款手續總能追到對方，如果被騙，也一定查得到。於是便依對方的指示，把全額款項匯給對方所指定的銀行帳戶，同時拿了收據去勞保局辦理領取津貼。

沒想到一到勞保局，李先生便被請入休息室，隨後並有警方派刑警前來查問，李先生這時才知道「被騙了」，而且根據警方表示，因這模式被騙的民眾還不少，警方並拿出媒體刊登的詐騙新聞，詢問李先生是否注意相關新聞報導，李先生並沒有看到這些相關訊息，但已經知道被騙了。

刑警在做筆錄的同時也告訴李先生，政府如果要發津貼，一定會公告及用公文通知，且會從給付中直接扣繳不會再向當事人另要扣繳稅金。雖然新台幣六千元的數目不大，但李先生正值失業期，且因被騙，心情甚為沮喪且懊惱不已。

（本文作者李永然律師為永然聯合法律事務所所長）

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