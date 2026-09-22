網頁不用開了！AI代理引爆「零點擊時代」傳統品牌不被演算法提起就等死

既然我們無法阻止AI進化，就必須看懂它將如何改變人類的日常。AI 3.0的第一個具體衝擊，是能「外服內用」的AI代理在2026年全面落地，一邊帶來「零點擊時代」，一邊創造了全新的「人機協作」模式。

連網頁都不用開，傳統流量模式面臨毀滅性瓦解

當AI代理搭配「模型上下文協定」（Model Context Protocol, MCP）、「A2A通訊協定」（Agent2Agent）等，開始替使用者完成搜尋產品、比價、下單的一條龍動作，傳統網站靠「流量」和「點擊」維生的商業模式就面臨瓦解。使用者再也不需要打開任何網頁、滑過任何廣告，因為AI代理在對話框裡就把一切搞定了。當你的品牌不被AI提起、推薦，就等於在網路上消失。

除了外服，AI代理也可以「內用」。2026年初紅遍全球、由奧地利開發者彼得．斯坦伯格（Peter Steinberger）釋出的開源代理框架OpenClaw（暱稱「龍蝦」），就是最具代表性的案例。

本文摘自《智慧通膨下的新商機》

OpenClaw自己是一層「代理外殼」（Agentic Harness），沒有內建模型，使用者把它裝在自己的電腦上，再接上Claude、ChatGPT、DeepSeek等任一大型語言模型當大腦，OpenClaw就會替你打開信箱回信、上網訂行程、自動進行日常工作流程，甚至串接WhatsApp、LINE、Telegram等通訊軟體，代理你跟他人對話。

它在中國大陸紅到百度、騰訊、字節跳動都推出自家「克隆」（Clone）版本，光是2026年3月，北京就辦了好幾場「裝龍蝦」的線下活動，現場排隊上千人。

同時間，Anthropic推出Claude Cowork，把代理能力擴展到一般白領的桌面環境，可以直接操控電腦、整合行事曆和各種應用程式；OpenAI的ChatGPT Codex則在雲端進化，讓開發者把整個軟體專案託付給AI自主執行。

能替你寫代碼也能找漏洞，科技巨頭引爆資安軍備賽

但代理時代帶來的不只是生產力解放。同一份「能自己寫程式、自己執行」的能力，反過來也成了人類社會新的攻擊面。

2026年4月，Anthropic公開AI資安防禦計畫Mythos Preview與Project Glasswing；5月，OpenAI端出Daybreak，正式宣告了AI資安成為一個全新的競技場：能夠主動發現程式漏洞的模型，正在改寫整個網路世界的防禦邏輯，這部分我會在第四部詳細說明。

當AI從「給你答案」升級成「替你辦事」的時候，企業的運作邏輯也跟著從「加人做事」變成「先加AI、再視情況決定要不要加人」。這場白領的工作革命，已經正式無聲地展開。

（本文摘自《智慧通膨下的新商機》作者：程世嘉, 蕭玉品／採訪整理)