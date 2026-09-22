信了「千萬酬謝」！台版地面師誘借遺產稅：他面交25次遭詐3444萬

李永然律師

在台灣近年來詐騙案件頻傳，從事詐騙的詐團見有利可圖，遂以此為業，而且騙術不斷地創新，有人戲謔稱：台灣的科技業創新能力很強，而詐團的騙術及誘人上當的說詞也與時俱進，除了電信詐騙、「猜猜我是誰？」、「投資詐騙」、「愛情詐騙」不一而足。

台版地面師手法再進化！

又詐團早期主要是詐騙「金錢」，自Netflix推出日劇「地面師」，隨後台灣也出現多起「不動產詐騙」（台版地面師）。最近又有新花招，即以「借錢付遺產稅，並會給貸與人高額報酬」的詐騙手法。

民國115年元月4日自由時報報導：有一位從事批發生意的楊姓男子，於民國114年間透過網路交往暱稱「翁○怡」的女友，翁姓女子稱要處理亡故親屬遺留的存款及房地產，需要過戶房地產、繼承遺產等相關稅費及代書費，若楊姓男子願借錢給她，事成後會給予豐厚的「千萬元酬謝」。

楊男信以為真，總計陸續面交現金「二十五次」，金額高達台幣3444萬元。不久，翁女又要向楊男開口借錢，楊男起疑，遂向銀行查詢，查詢後，確認被騙，並隨即向警方報案（註1）。

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由這案例，可見詐欺犯已升級用「借錢付遺產稅，並願給貸與人高額報酬」的梗做為騙術，這也是新類型的手法。

專家教調閱「除戶謄本與財產清冊」

不過這種手法很容易識破，其實楊姓男子太大意，如果楊男一開頭於翁姓女子開口借貸，且表示有亡故親屬遺留房地產及「銀行存款」，而需錢辦理手續、繳遺產稅及代書費，楊男可以先要求翁姓女子提出被繼承人的「除戶謄本」、國稅局的「遺產清冊」進行確認；而不是在已面交「二十五次」現金後，才突然覺得不尋常，更何況翁女也稱被繼承人的銀行帳戶內有「存款」，存款也可以進行遺產稅「抵繳」（註2）。

更何況翁女提出願給「新台幣千萬元的酬謝」，這種獲利也顯不合理，所以翁女是利用此一手段，誘以「高利」，進而勾引楊姓男子的「貪念」，楊姓男子也因而上當受騙。

筆者近來不斷地呼籲務必小心，切勿受騙，目前在台灣詐騙環伺，無所不在，所以一定要提高警覺。

面對巨額報酬誘餌的防詐心法

但根本之道，則應努力修行，依《百法明門論》有言：一切法略有五種：「心法」、「心所有法」、「色法」、「心不相應行法」及「無為法」；而「心所有法」中包括「六種主煩惱」，即「貪、瞋、慢、無明、疑、不正見」，其中「貪」即居「主煩惱」的首位。

佛教居士受持五戒中，也包括「戒貪」，因而要免除受詐騙損失錢財的煩惱，就應精進修行，戒除貪念，使自己能明白《佛說八大人覺經》中「多欲為苦，生死疲勞」的道理，而「不貪」；更應瞭解人一旦具貪念，則「心無厭足，唯得多求」，導致增長罪惡。

從事詐團的人，竟以詐騙為業，從事「邪業」，而不務「正業」，往往也是「心無厭足，唯得多求」，到最後則落得身敗名裂，這種犯罪一旦事發，必遭追究遭判刑，並因而入獄服刑，甚至有些還因而喪失「生命」（註3）。

人還是要腳踏實地，從事「正業」，努力付出，才能讓自己能有一幸福美好的人生。

註1：邱俊福撰：〈借錢付遺產稅 報酬千萬／面交25次3444萬詐光光〉，載民國115年1月4日自由時報，A7版。

註2：《遺產及贈與稅法》第30條第4項前段規定：遺產稅應納稅額在30萬以上，納稅義務人確有困難，不能一次繳現金時，得於「納稅期限」內，就現金不足繳納部分申請以在中華民國境內之「課徵標的物」或納稅義務人所有易於變價及保管之「實物」一次抵繳。

註3：近期轟動的「明氏家族死刑」，是發生在緬甸果敢地區「明氏家族」（以明學昌為首涉及大規模電信詐騙、販毒、殺人等罪行），遭中國大陸浙江省溫州市中級人民法院於2025年10月間判決三十九名成員中的十一人死刑，包括：明國平、明珍珍、周衛昌、巫鴻明……等。

（本文作者李永然律師為永然聯合法律事務所所長）

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